Entenda como Marcelo perdeu espaço com Mano Menezes no Fluminense

Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 19:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Contratado para livrar o Fluminense do rebaixamento na reta final do primeiro turno, Mano Menezes não contou com Marcelo no início de seu trabalho no Tricolor. Na época, o lateral-esquerdo sofreu uma lesão muscular e desfalcou a equipe nas quatro primeiras partidas do gaúcho no comando.

Com uma sequência de problemas e visitar ao Departamento Médico, o camisa 12 não conseguiu ter uma sequência no Time de Guerreiros. Nas 11 vezes em que entrou em campo com Mano Menezes, o veterano iniciou na equipe titular em apenas cinco confrontos.

Nesse período, Marcelo atuou por apenas 449 minutos, o que representa uma queda significante em relação a época com Fernando Diniz. Antes da chegada de Mano Menezes, o lateral havia sido titular em 21 ocasiões em 25 jogos disputados com o ex-treinador.

Devido as ausências do jogador, o comandante gaúcho encaixou o Tricolor com a presença de Diogo Barbosa. Com isso, Marcelo perdeu espaço no Fluminense e sua saída não deve afetar a campanha de recuperação da equipe na classificação do Brasileirão.

Mudança de função no Fluminense

Em quatro partidas disputadas sob comando de Mano Menezes, Marcelo atuou como um meia ao invés de jogar em sua função de origem. O que dava indícios de que o camisa 12 havia perdido a vaga na lateral.

Além disso, a permanência do veterano foi posta em xeque, principalmente após a contratação de Gabriel Fuentes na janela de transferências do meio do ano. O clube precisaria definir alguma saída no fim da temporada por conta da presença de quatro atletas para a posição na equipe profissional.