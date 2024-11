Fluminense escancara queda e aumenta pressão contra o rebaixamento

Mano Menezes reage durante o jogo entre Internacional x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 04:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A derrota do Fluminense para o Internacional escancarou a queda de desempenho da equipe e aumentou a pressão na luta contra o rebaixamento. Com 37 pontos e na 14ª colocação, o Tricolor pode voltar ao Z4 pela primeira vez desde a 19ª rodada do Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A equipe de Mano Menezes precisaria de uma combinação improvável de resultados com vitórias de Bragantino e Athletico-PR contra Athletico-GO e São Paulo, respectivamente, além de pelo menos um empate do Criciúma diante do Cruzeiro. No entanto, o Time de Guerreiros deve uma resposta imediata após três jogos seguidos sem vencer.

Com os dois próximos dias livres para o elenco, o Fluminense tem quase duas semanas cheias de treinos para encarar o Fortaleza. O Tricolor precisa reverter o péssimo aproveitamento de 33,3% contra adversários do G-6 e atuando em casa para se distanciar da zona do rebaixamento.

Até a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Time de Guerreiros tinha campanha de G-4 desde que Mano Menezes assumiu o clube após o início ruim na competição com Fernando Diniz. No entanto, o Fluminense tem atualmente a 8ª melhor campanha no torneio desde a 14ª rodada e pode ser ultrapassado pelo Corinthians, caso o Timão vença o Vitória, neste sábado (9).

Elenco do Fluminense pressionado

Em coletiva, Mano Menezes admitiu que o elenco do Fluminense está pressionando e desconfortável com a situação no Brasileirão. O comandante ressaltou que há atletas que lidam pela primeira vez na carreira com o risco real do descenso e com as críticas por conta do cenário atual.

- A gente tem sofrido bastante no ano, porque marcamos poucos gols. Quando temos o nosso momento, quando controlamos mais o jogo, a equipe não está conseguindo definir o jogo ao seu favor. Nós estávamos sem Arias, Ganso, que acha uma jogada diferente, sem Kauã (Elias), que colocou uma força de atacar mais em profundidade. Mas a equipe pode, nas suas tomadas de decisões, encontrar caminhos com mais lucidez. Temos cometido erros de afobação. Isso tem a ver também com essa pressão de estar jogando em uma má colocação. Nem todos estão preparados para esse momento, mas vou dar tranquilidade a eles. Isso não quer dizer ter apatia, não ter cobrança. O torcedor sofre, mas a gente sofre muito mais.

Nomes mais jovens do elenco, como Martinelli, Facundo Bernal e Kauã Elias são exemplos de atletas que nunca vivenciaram a luta contra o rebaixamento no Brasil. Contratado em 2021, Jhon Arias também não passou por situação semelhante no Fluminense.

Por outro lado, o Tricolor conta com a experiência de Thiago Silva, que viveu um drama com o Time de Guerreiros em 2008, Ganso e Fábio, que chegou a ser rebaixado e atuar na Série B com o Cruzeiro, para reverter a situação. O clube encara as próximas partidas como finais e sinônimo de sobrevivência após uma queda brusca de desempenho na reta final do segundo turno.