Entenda como Fernando Diniz pode ajudar o Fluminense na reta final do Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-técnico do Fluminense, Fernando Diniz pode ajudar o Tricolor na reta final do Brasileirão no comando do Cruzeiro. Isso porque a Raposa enfrenta cinco adversários diretos do clube carioca na luta contra o rebaixamento.

Neste fim de semana, o Cabuloso recebe o Criciúma, e o treinador está pressionado por uma vitória, pois ainda não triunfou no Campeonato Brasileiro desde a sua chegada em Belo Horizonte. Além disso, o Tigre tem os mesmos 37 pontos do Time de Guerreiros, mas está atrás na classificação por critérios de desempate.

Logo após a pausa da Data Fifa, o Cruzeiro viaja para encarar o Corinthians, mas há a expectativa de que Fernando Diniz entre em campo com uma equipe alternativa. Três dias após o duelo na Neo Química Arena, a Raposa decide o título da Copa Sul-Americana contra o Racing, no Paraguai.

Assim que retornar da final, o Cabuloso ainda tem pela frente Grêmio, Bragantino, Palmeiras e Juventude, sendo três clubes que lutam contra a degola. Ídolo do Fluminense por ter sido um dos responsáveis pelas inéditas conquistas da Libertadores, em 2023, e da Recopa Sul-Americana, em 2024, Fernando Diniz ainda pode ajudar sue ex-time.

Desempenho de Fernando Diniz

Somando as passagens por Fluminense e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2024, Fernando Diniz tem desempenho de uma equipe de Z4 na competição. O treinador só conquistou uma vitória ainda quando comandava o Tricolor sobre o Vasco.

Na Raposa, o comandante tem oito jogos na beira do gramado, mas só venceu uma partida contra o Lanús, pela Copa Sul-Americana. No Brasileirão, são cinco partidas, sendo três empates e duas derrotas.

