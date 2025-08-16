Declaração de Arrascaeta, do Flamengo, revolta rivais: ‘Lavagem cerebral’
Craque uruguaio concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (15)
O meia Arrascaeta, do Flamengo, concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (15), no CT Ninho do Urubu, e falou uma coisa que irritou boa parte dos torcedores rivais. O craque Rubro-Negro deve voltar ao time contra o Internacional pelo Brasileirão.
A coletiva de Arrascaeta, do Flamengo, teve bastante repercussão nas redes sociais. Várias falas do meia uruguaio viraram assunto, mas uma em específico irritou alguns torcedores rivais.
- O Flamengo só perde para ele mesmo. É difícil falar as coisas que acontecem aqui. Às vezes, pela falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo. É muito louco - disparou Arrascaeta, do Flamengo.
Assim que a declaração repercutiu nas redes sociais, os torcedores rivais começaram a se manifestar sobre a fala. Veja abaixo.
Veja a reação dos rivais com a fala de Arrascaeta, do Flamengo
Outras falas do uruguaio
FASE ARTILHEIRA
- Muitos jogos eu tenho ficado mais perto da área para finalizar e fico feliz. Por mais que eu seja meia, eu gosto de fazer gols. O mais importante é o time criar, criar e a gente converter essas chances.
- Eu fico feliz com tudo o que eu conquistei aqui, mas até que eu encerre a minha passagem pelo Flamengo eu não estarei tranquilo, vou correr atrás de coisas importantes.
CARRASCAL
-É um jogador que chega para ajudar o time, potencializar o nosso elenco. Está conhecendo um pouco do que é o Flamengo, o futebol brasileiro. Temos que ter calma, ele tem muita qualidade e já vai começar a mostrar isso dentro do campo - declarou Arrascaeta, do Flamengo.
CONQUISTAS PELO FLAMENGO
- Eu sempre tento dar o meu melhor nos treinos para que tudo passe para o jogo. Tudo aconteceu naturalmente, eu não forço algo que eu não sou, sempre tentando ser melhor pessoa, melhorando coisas que antes deixava um pouquinho mais a desejar. Acho que meu talento, minha característica foi tudo fruto que eu colhi esses anos no Flamengo.
FILIPE LUÍS
- A gente praticamente se fala todos os dias. As vezes antes do treino, as vezes depois. A pressão aqui é muito grande, e as vezes não valorizam o que o Filipe está fazendo. Por mais que a gente tenha um elenco qualificado, outros treinadores não fizeram o que ele está fazendo. Isso é fruto do trabalho dele. O respeito que eu tenho por ele vai além do futebol - disse Arrascaeta, do Flamengo.
