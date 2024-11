Marcelo relembra melhores momentos da passagem pelo Fluminense

Marcelo, jogador do Fluminensem durante partida contra o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 17:34 • Rio de Janeiro

Marcelo voltou a se manifestar nas redes sociais sobre a saída do Fluminense. Em um vídeo postado nas redes sociais, nesta terça-feira (5), o atleta relembrou os melhores momentos da última passagem pelo tricolor carioca. Para legendar o registro ele usou uma frase "crônica de uma viagem maravilhosa", escrita em inglês.

A passagem do lateral pelo clube se encerrou no último sábado (2), quando o Fluminense confirmou a rescisão contratual. Marcelo havia retornado ao clube, que participou da sua formação como atleta, em fevereiro de 2023. O auge da passagem aconteceu em novembro do ano passado, quando a equipe conquistou a Libertadores, dentro do Maracanã, contra o Boca Juniors, da Argentina.

A saída do jogador do plantel tricolor aconteceu dias após uma discursão envolvendo ele e o treinador Mano Menezes. Na ocasião, os dois protagonizaram um momento de confronto no empate do Fluminense com Grêmio por 2 a 2, na última sexta-feira (1), no Maracanã, pelo Brasileirão.

Manifestação de Marcelo

O vídeo postado nesta terça-feira não foi a primeira manifestação do jogador sobre a saída do clube. No último sábado (2), Marcelo já havia postado um texto em tom de despedida do clube. Na declaração, ele agradeceu a oportunidade de ter voltado ao clube que lhe formou como atleta. Veja abaixo:

"Eu vivi uma etapa magnífica neste clube. Há quase dois anos decidi voltar, motivado pela ligação sentimental com o time. Participei de momentos inesquecíveis, como a conquista da primeira Copa Libertadores da história do clube. Meu nome ficará eternizado no reformado Estádio Marcelo Vieira, local onde treinam todos os dias os nossos moleques de Xerém.

Quero agradecer à minha mulher Clarice, aos meus filhos Liam e Enzo, por estarem sempre ao meu lado e por todo o sacrifício que fizeram por mim.

Tenho orgulho do que conquistei e agradeço a todos que tornaram esse momento único, especialmente ao presidente, funcionários e aos meus companheiros de equipe. Agradeço também aos tricolores pelo apoio. Sempre levarei o Fluminense em meu coração.

A verdade, como o sol, sempre sairá."