Marcelo x Mano: Fluminense tem histórico de brigas entre jogadores e técnicos

Marcelo rescindiu seu contrato com o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A discussão entre Mano Menezes e Marcelo em Fluminense x Grêmio gerou muita repercussão no último final de semana. O técnico colocaria o lateral em campo já nos últimos minutos da partida, mas desistiu e mandou o jogador de volta ao banco de reservas. Por conta disso, o Lance! separou outras polêmicas recentes entre jogadores e técnicos do Tricolor. Confira!

➡️ Saiba quanto o Fluminense gastou com a passagem de Marcelo pelo clube

Fred vs Levir Culpi

Fred e Levir Culpi entraram em rota de colisão durante o início de 2016 (Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

Logo em sua chegada, em 2016, o técnico Levir Culpi entrou em rota de colisão com o atacante Fred, ídolo e artilheiro do Fluminense. Tudo teria começado após o treinador discordar da maneira que o camisa 9 cobrou alguns jogadores dentro do vestiário.

Fred confrontou Levir Culpi, alegando que o técnico havia minado a confiança do grupo e cobrando explicações pelas declarações. O artilheiro tricolor ameaçou não jogar mais sob o comando do treinador, recém-chegado e com moral com a diretoria presidida por Peter Siemsen.

Os bons resultados na época serviram de apoio ao técnico, que ganhou a "queda de braço" e viu o atacante voltar a treinar normalmente com o elenco. O atrito levou à saída de Fred do Fluminense, com ele sendo transferido para o Atlético Mineiro pouco tempo depois. Essa saída gerou grande repercussão, uma vez que o camisa 9 era um dos principais jogadores e lideranças do elenco.

➡️ Jornalistas condenam postura de Marcelo: ‘Mais arrogância que futebol’

Ganso vs Oswaldo de Oliveira

Ganso foi substituído e discutiu com Oswaldo (Foto: Maga Jr/Ofotografico/Lancepress!)

Treinador do Fluminense em 2019, Oswaldo de Oliveira ficou marcado em sua última passagem pelo Tricolor por conta de uma forte discussão com o meia Ganso. Ambos protagonizaram uma troca de ofensas no empate contra o Santos por 1 a 1, pela 21ª rodada do Brasileirão daquele ano.

O bate-boca ocorreu quando o técnico substituiu o camisa 10 por Daniel, aos 18 minutos do 2º tempo. Irritado com a troca, o meia disse "não sabe nada" e "você é burro, burro pra c..." após a decisão do técnico. Oswaldo de Oliveira retrucou chamando o jogador de "vagabundo".

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O preparador de goleiros André Carvalho, o auxiliar Marcão e alguns companheiros tiveram que intervir e conter o meia. No decorrer da partida, Ganso colocou o colete e ficou na beira do campo conversando com os companheiros e orientando a equipe.

Curiosamente, Oswaldo de Oliveira deixou o comando do Fluminense após aquele empate por 1 a 1 com o Santos. Ao todo foram sete jogos do treinador à frente da equipe, com um aproveitamento de apenas 38,1%. O técnico assumiu a equipe após Fernando Diniz, que retornou ao clube em 2023 e liderou o título inédito da Libertadores.

Marcelo vs Mano Menezes

Marcelo e Mano se desentenderam em Fluminense x Grêmio (Foto: Reprodução)

A briga entre Marcelo e Mano Menezes aconteceu já na reta final do empate com o Grêmio, na sexta-feira (1), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor não teria gostado de entrar já aos 44 minutos do segundo tempo e reclamou com o treinador, que reprovou seu comportamento e desistiu da substituição. Neste sábado (2), o Tricolor rescindiu o contrato do jogador em "comum acordo".

Porém, a discussão da última semana não foi a primeira entre os dois. Em 2011, o treinador, que comandava a Seleção Brasileira, contou uma história envolvendo o até então jogador do Real Madrid, no extinto programa "Bem Amigos", do Sportv.

Na primeira convocação de Mano Menezes, ainda em 2010, ele levou Marcelo, mas não utilizou o jogador. No mês seguinte, o atleta não se apresentou para um período de treinos, alegando problemas estomacais. O lateral, contudo, treinou pelo Real Madrid no dia seguinte. O técnico passou um período sem convocar o defensor e voltou a chamá-lo para a Seleção em 2011.