O Fluminense é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, com um histórico de títulos que consolidaram sua reputação. Diversos técnicos foram responsáveis por levar o Tricolor Carioca a conquistas memoráveis. Abaixo, estão os técnicos que mais se destacaram em número de títulos à frente do Fluminense.

Veja top 5 técnicos do Fluminense com mais títulos

Técnicos do Fluminense: 1º Abel Braga - 4 títulos

Abel Braga é um dos técnicos mais vitoriosos da história do Fluminense, com quatro títulos. Ele levou o clube ao título do Campeonato Carioca em 2005, 2012 e 2022, e também conquistou o Campeonato Brasileiro de 2012. Abel é uma figura amada pela torcida, conhecido por seu amor ao clube e pela sua habilidade em conduzir o Fluminense a grandes vitórias.

1º Zezé Moreira - 4 títulos

Zezé Moreira foi um dos grandes técnicos do Fluminense, com quatro títulos importantes. Ele conquistou o Campeonato Carioca em 1951 e 1959, a Copa Rio Internacional em 1952 e o Torneio Rio-São Paulo em 1960. Zezé é lembrado por seu papel em estabelecer o Fluminense como uma potência do futebol carioca e nacional.

3º Ondino Viera - 3 títulos

Ondino Viera foi um dos pioneiros no comando do Fluminense, acumulando três títulos cariocas (1938, 1940 e 1941). Sua contribuição foi essencial para as primeiras conquistas do clube e para o fortalecimento da equipe nas décadas iniciais do futebol carioca.

3º Fernando Diniz - 3 títulos

Fernando Diniz é um técnico moderno que fez história no Fluminense ao conquistar o Campeonato Carioca de 2023, a Copa Libertadores da América de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. Conhecido por seu estilo de jogo ofensivo, Diniz ganhou a admiração da torcida tricolor e deixou um legado importante com essas conquistas.

3º Carlos Carlomagno - 3 títulos

Carlos Carlomagno também possui três títulos no Fluminense, todos eles de Campeonatos Cariocas (1936, 1937 e 1938). Ele foi um dos técnicos fundamentais para as primeiras glórias do clube, reforçando a tradição tricolor nas competições regionais.