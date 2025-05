Mano detona Memphis e manda recado para o jogador do Corinthians: ‘Não é no Instagram’

A derrota do Corinthians para o Huracán, que resultou na eliminação da Sul-Americana, foi um dos assuntos da semana no clube junto com as questões da diretoria. No programa "Arena SBT", Mano, detonou a postura de Memphis no clube.

- E o tio Paulo Holandês aí também… deixa eu te falar uma coisa, ô Depay: você precisa saber onde você tá jogando. Se não tem ninguém dentro do Corinthians com culhão pra te dar uma enquadrada, você precisa, de fato, entender onde você tá. Você precisa suprir hoje a ausência do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto — veja bem — a bola pode até não chegar nele, mas é um cara que se dedica. É aquele cara que joga no ataque, mas volta pra dar opção. O Depay não. Ele perde a bola e já põe a mão na cintura. “Ah, mas o Depay foi na comunidade com a camisa do Corinthians!”, “Ah, ele é Corinthians demais porque postou música do Hariel!” Ele precisa mostrar que é Corinthians dentro de campo. Não é no Instagram, não. Postando foto em comunidade, fazendo trancinha e falando que é Corinthians.

Empresário quer comissão por transferência de Memphis; Corinthians nega vínculo

O empresário Frederico Carvalho afirma que participou das negociações entre Corinthians e Memphis, concretizada em setembro do último ano, e pede uma comissão que gira entre R$ 5 milhões e R$ 8 milhões.

Em entrevista à "Rádio Bandeirantes", o intermediário cadastrado pela CBF, afirmou que participou das negociações da transferência de Memphis, na época sem clube, para o futebol brasileiro. Segundo Frederico Carvalho, a prioridade do holandês era o Flamengo, mas sem acordo, fechou com o Corinthians.

Os termos das negociações com o Flamengo previam um salário mensal de R$ 4 milhões, com contrato de dois a três anos. O contato teve início em agosto, após a lesão de Pedro, que ficou fora até o fim de 2024. O clube rubro-negro chegou a demonstrar interesse em avançar nas conversas, mas recuou devido ao histórico de lesões de Memphis. Saiba mais clicando aqui.