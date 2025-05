Falha de goleiro na eliminação do Vitória da Sul-Americana para web: ‘Inacreditável’

O Vitória estava com a classificação na mão, mas um lance de infelicidade colocou tudo a perder diante da Universidad Católica na noite desta quarta-feira (28). Após a falha de Lucas Arcanjo, a web comentou o lance que colocou os donos da casa na frente do placar e tirou o Leão da Sul-Americana.

Falha de Lucas Arcanjo, do Vitória

Com o jogo controlado e um atleta a mais em campo, o Rubro-Negro se classificava aos play-offs da Sul-Americana mesmo com o empate, mas em falha de Lucas Arcanjo, que furou após recuou de Baralhas, o time baiano viu o time equatoriano fazer 1 a 0 e deixou a vaga no mata-mata escapar.

O resultado fez o Vitória estacionar na terceira posição do grupo B com seis pontos, enquanto o Cerro Largo (URU) surpreendeu o Defensa y Justicia (ARG) fora de casa com uma vitória por 2 a 1 e ficou com a segunda posição da chave.

Com uma postura conservadora desde o início do jogo, a Universidad Católica, já classificada para as oitavas de final da Sul-Americana, foi conservadora e esperou o Vitória no campo de defesa. Do outro lado, o Vitória precisava vencer o jogo para não depender do outro confronto do grupo, entre Defensa y Justicia e Cerro Largo.

Logo aos 15 minutos, o Rubro-Negro ficou com um jogador a mais depois de Troya ser expulso por falta dura em Claudinho, mas a nova disposição dos atletas em campo pouco mudou a conduta dos times. O Vitória apostou mais em jogadas rápidas de ataque e desperdiçou as raras chances que teve, com Matheuzinho e Janderson.

O segundo tempo começou com a notícia de que o Cerro Largo estava na frente do Defensa y Justicia, mas nada que fosse prejudicar a classificação do Vitória, que se garantia nos play-offs com o empate.

A equipe de Thiago Carpini conseguiu controlar bem a partida e não levava sustos na defesa. Em duas boas chegadas, Matheuzinho quase abriu o placar: na primeira o zagueiro adversário afastou em cima da linha, enquanto na segunda o goleiro Lara fez grande defesa. Mas quando tudo parecia encaminhado para uma classificação, um erro bizarro colocou tudo a perder.

Em recuo de Baralhas para Lucas Arcanjo no campo de defesa, em uma jogada totalmente inofensiva, o goleiro rubro-negro falhou e deixou a bola passar por debaixo dos seus pés. Gol contra de Baralhas que custou a classificação do Vitória na competição continental. O Leão até criou boa chance com Gustavo Mosquito nos acréscimos, mas não conseguiu reagir.