Empresário quer comissão por transferência de Memphis; Corinthians nega vínculo

O empresário Frederico Carvalho afirma que participou das negociações entre Corinthians e Memphis, concretizada em setembro do último ano, e pede uma comissão que gira entre R$ 5 milhões e R$ 8 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em entrevista à "Rádio Bandeirantes", o intermediário cadastrado pela CBF, afirmou que participou das negociações da transferência de Memphis, na época sem clube, para o futebol brasileiro. Segundo Frederico Carvalho, a prioridade do holandês era o Flamengo, mas sem acordo, fechou com o Corinthians.

— Poucas pessoas, talvez ninguém, tenha falado: a prioridade do Memphis sempre foi o Flamengo. Eles, dirigentes do Corinthians, sabiam da minha relação com o Flamengo. Eles, staff do Depay, tinham mais segurança no Flamengo. Era uma questão financeira e esportiva. O Memphis tem o Cristo Redentor tatuado na barriga desde que veio jogar a Copa do Mundo no Brasil. O Flamengo veio jogar contra o Palmeiras e ficou em um hotel no Morumbi. Mandei uma mensagem para o diretor do Flamengo, e ele falou: 'Vem aqui.' Cheguei lá, disse que o Memphis estava sem clube, que o clube não gastaria dinheiro com transferência e passei o possível tempo de contrato e o salário. Olha como são as coisas: o Flamengo, bem financeiramente, quando olhou os números, disse que estavam pesados — disse o empresário.

continua após a publicidade

Os termos das negociações com o Flamengo previam um salário mensal de R$ 4 milhões, com contrato de dois a três anos. O contato teve início em agosto, após a lesão de Pedro, que ficou fora até o fim de 2024. O clube rubro-negro chegou a demonstrar interesse em avançar nas conversas, mas recuou devido ao histórico de lesões de Memphis.

Segundo Frederico Carvalho, o Corinthians então conseguiu viabilizar as condições financeiras e passou a procurá-lo por telefone para acertar a contratação.

continua após a publicidade

— O Corinthians toda hora ligando. Teve uma hora, ligaram dizendo que fecharam um patrocínio com uma outra Bet (casa de apostas) e esse patrocínio prevê a contratação de um grande nome. Quando eu vi que o Flamengo iria demorar, pedi uma videochamada com o presidente do Corinthians com o Memphis — completou.

Memphis chegou ao clube em setembro do último ano (Foto: Divulgação/Corinthians)

Corinthians se defende

Interlocutores da antiga diretoria alvinegra afirmam que desconhecem Frederico Carvalho e a negociação aconteceu por meios atípicos. Após a derrota do Corinthians para o Fortaleza por 2 a 1, no dia 14 de setembro, membros da cúpula alvinegra se preocuparam com a pouca efetividade dos atacantes e a situação da equipe no Brasileirão, na época dentro da zona de rebaixamento.

Com o suporte da casa de apostas Esportes da Sorte, patrocinadora do clube, decidiram que o Corinthians deveria fazer um investimento em um jogador de peso. Chegaram a conclusão de que o nome ideal seria Memphis, por estar sem contrato, e entraram em contato com a equipe do atleta por um email exposto no site 'Transfermarkt'. As negociações foram conduzidas pelo ex-diretor jurídico, Vinicius Cascone, e o ex-diretor financeiro, Pedro Silveira, com Sébastien Ledure.

— O fato é que a negociação em relação ao Memphis foi iniciada diretamente por mim e pelo Pedro Silveira, diretor financeiro. Foi ali e depois nós já contratamos o Fabinho e o presidente Augusto Melo. Foi isso que aconteceu de fato. Em momento algum nós procuramos ou fomos procurados por essa pessoa de nome Frederico Carvalho. Inclusive, a comunicação nossa inicial, feita com o advogado e agente do Memphis, que é o Sébastien Ledure, foi realizada, a primeira contata, através de uma correspondência eletrônica, por e-mail. Ele prontamente respondeu e aí nós marcamos uma reunião virtual. Então, não teve nenhuma participação dessa pessoa que está dizendo — disse Vinicius Cascone, ex-diretor jurídico do Corinthians na época das negociações, em entrevista ao Lance!.

— Na verdade, ele ficou surpreso com o contato de um clube brasileiro, no caso, o Corinthians. Então, ao que tudo indica, não houve esse envolvimento. Não posso afirmar com certeza, mas o fato é que em nenhum momento alguém da equipe do Memphis mencionou o Frederico ou entrou em contato com ele. Pelo contrário: eles contrataram diretamente um escritório de advocacia brasileiro. Ou seja, tudo indica que houve um grande equívoco nesse apontamento. Se o Frederico realmente fosse o representante dele no Brasil, com certeza teria participado da apresentação aqui no Corinthians, o que nunca aconteceu — completou.

Memphis acertou com o Corinthians até junho de 2024. Caso cumpra objetivos previstos em contrato, o holandês pode receber até R$ 120 milhões. A Esportes da Sorte arca com cerca de R$ 57 milhões. Frederico Carvalho defende que tem provas de que participou da negociação e que apresentaria em caso de convocação no CORI (Conselho de Orientação do Corinthians), que cuida da austeridade do clube alvinegro.