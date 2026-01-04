Maicon aponta planos para o futuro e revela inspiração em ídolo do Flamengo

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O ex-jogador Maicon, que jogou em diversos gigantes do futebol brasileiro e fez história no Grêmio, revelou quais são seus planos para o futuro, em entrevista exclusiva ao Lance!. Aposentado desde 2023, quando encerrou sua carreira no CRB, o ídolo do Imortal está aprimorando sua formação para atuar fora dos gramados.

continua após a publicidade

- Eu acabei o curso de gestão na CBF, fui convidado para ser coordenador no Grêmio, se o presidente que concorreu ganhasse a eleição. Não aconteceu. Ano que vem pretendo fazer um curso de treinador, que é sempre bom você ter de tudo. A gente não sabe quando a oportunidade vai aparecer, então você tem que estar pronto - começou o ex-volante.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Já tenho o de gestão, vou tentar acabar esses de treinador. Não é minha prioridade, mas é importante você ter até para caso apareça uma oportunidade de trabalhar na televisão como comentarista, você ter além do que teve dentro de campo, ter essa experiência que a CBF oferece. Ano que vem vou entrar nesse curso - completou Maicon, em entrevista ao Lance!

continua após a publicidade

Inspiração em Filipe Luís, do Flamengo

Apesar de afirmar que trabalhar como treinador não seja sua prioridade, Maicon revelou que se inspira em Filipe Luís, técnico do Flamengo. O jogador se aposentou dos gramados recentemente, mas já faz sucesso na beira do campo com o Rubro-Negro.

- Nós temos o exemplo do Paulinho (ex-Corinthians no Mirassol) como gestor e temos o Filipe Luís como treinador. As vezes, nossos clubes de futebol estão muito viciados em pessoas antigas, que fazem muito mal para o futebol. Tem aquele grupinho, que a gente sabe como funciona, tudo do jeito deles. Essa nova geração vindo, abre um leque muito grande para quem pretende seguir carreira nessas funções, como Paulinho e Filipe Luís - revelou Maicon, ídolo do Grêmio.

continua após a publicidade

- Torço para que eles continuem tendo sucesso, porque vai abrir a mente dos dirigentes dos clubes. Precisam entender que é importante ter ex-jogadores dentro dos clubes, porque o diálogo com os jogadore é diferente. Se tiver os dois, o que estudou e que jogou, é a combinação perfeita. Então, torcemos para que cada vez mais apareçam pessoas como o Filipe Luís, mais Paulinhos. Que o futebol se abra para essas pessoas. Sou um cara bem resolvido, então vou fazer aquilo que eu me encaixe e onde eu tenha liberdade, autonomia - completou Maicon, em entrevista ao Lance!

➡️Brasileiros se revoltam com atitude de jogador do Chelsea com Estêvão: 'Não entendo'

Maicon participou de 248 partidas e conquistou nove títulos no clube (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Maicon teve carreira de sucesso

Aposentado do futebol desde 2022, Maicon teve o melhor momento da sua carreira no Grêmio, onde foi titular do time histórico de 2017 e ganhou a Libertadores, Recopa Sul-Americana, quatro Campeonatos Gaúchos e uma Copa do Brasil. Além do Tricolor Gaúcho, o ex-volante passou por Fluminense, Botafogo e São Paulo.