Maicon aponta planos para o futuro e revela inspiração em ídolo do Flamengo
Ex-jogador conversou de maneira exclusiva com o Lance!
O ex-jogador Maicon, que jogou em diversos gigantes do futebol brasileiro e fez história no Grêmio, revelou quais são seus planos para o futuro, em entrevista exclusiva ao Lance!. Aposentado desde 2023, quando encerrou sua carreira no CRB, o ídolo do Imortal está aprimorando sua formação para atuar fora dos gramados.
- Eu acabei o curso de gestão na CBF, fui convidado para ser coordenador no Grêmio, se o presidente que concorreu ganhasse a eleição. Não aconteceu. Ano que vem pretendo fazer um curso de treinador, que é sempre bom você ter de tudo. A gente não sabe quando a oportunidade vai aparecer, então você tem que estar pronto - começou o ex-volante.
- Já tenho o de gestão, vou tentar acabar esses de treinador. Não é minha prioridade, mas é importante você ter até para caso apareça uma oportunidade de trabalhar na televisão como comentarista, você ter além do que teve dentro de campo, ter essa experiência que a CBF oferece. Ano que vem vou entrar nesse curso - completou Maicon, em entrevista ao Lance!
Inspiração em Filipe Luís, do Flamengo
Apesar de afirmar que trabalhar como treinador não seja sua prioridade, Maicon revelou que se inspira em Filipe Luís, técnico do Flamengo. O jogador se aposentou dos gramados recentemente, mas já faz sucesso na beira do campo com o Rubro-Negro.
- Nós temos o exemplo do Paulinho (ex-Corinthians no Mirassol) como gestor e temos o Filipe Luís como treinador. As vezes, nossos clubes de futebol estão muito viciados em pessoas antigas, que fazem muito mal para o futebol. Tem aquele grupinho, que a gente sabe como funciona, tudo do jeito deles. Essa nova geração vindo, abre um leque muito grande para quem pretende seguir carreira nessas funções, como Paulinho e Filipe Luís - revelou Maicon, ídolo do Grêmio.
- Torço para que eles continuem tendo sucesso, porque vai abrir a mente dos dirigentes dos clubes. Precisam entender que é importante ter ex-jogadores dentro dos clubes, porque o diálogo com os jogadore é diferente. Se tiver os dois, o que estudou e que jogou, é a combinação perfeita. Então, torcemos para que cada vez mais apareçam pessoas como o Filipe Luís, mais Paulinhos. Que o futebol se abra para essas pessoas. Sou um cara bem resolvido, então vou fazer aquilo que eu me encaixe e onde eu tenha liberdade, autonomia - completou Maicon, em entrevista ao Lance!
Maicon teve carreira de sucesso
Aposentado do futebol desde 2022, Maicon teve o melhor momento da sua carreira no Grêmio, onde foi titular do time histórico de 2017 e ganhou a Libertadores, Recopa Sul-Americana, quatro Campeonatos Gaúchos e uma Copa do Brasil. Além do Tricolor Gaúcho, o ex-volante passou por Fluminense, Botafogo e São Paulo.
