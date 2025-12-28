menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

PSG supera Flamengo novamente e vence prêmio de melhor clube da temporada

Clube francês conquistou a sêxtupla coroa na Europa

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/12/2025
14:00
Luis Enrique ergue o troféu da Champions League vencida pelo PSG
imagem cameraLuis Enrique ergue o troféu da Champions League vencida pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O PSG superou Flamengo, Barcelona, Chelsea e Liverpool e conquistou o prêmio de melhor clube da temporada pelo Globe Soccer Awards. A equipe liderada por Luis Enrique foi campeã da Champions League e se tornou apenas o 3º time a vencer a sêxtupla coroa na Europa.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além da Liga dos Campeões, o PSG venceu a Ligue 1, a Copa da França, a Supercopa da França, a Supercopa da Europa e o Intercontinental de Clubes. Os franceses só não tiveram sucesso no Mundial de Clubes, onde foram derrotados pelo Chelsea na grande decisão.

continua após a publicidade

Antes do Globe Soccer Awards, o PSG já havia vencido a premiação de melhor clube da temporada na Bola de Ouro. Na ocasião, a equipe havia superado Barcelona, Chelsea, Liverpool e Botafogo, que era o vigente campeão da Libertadores e do Brasileirão na época do evento.

Na atual temporada, o PSG busca repetir os feitos da temporada passada, mas encontra dificuldades em 2025/2026. O clube é o vice-líder da Ligue 1 e ocupa a 3ª colocação na fase de liga da Champions League.

continua após a publicidade

Outros prêmios para o PSG

Tanto na Bola de Ouro, quanto no Fifa The Best, Dembélé conquistou o prêmio de melhor jogador da temporada. Nas duas premiações, Luis Enrique também foi eleito o melhor treinador, assim como aconteceu no Globe Soccer Awards, o que fez com que o comandante vencesse todos os prêmios individuais.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGO
Jogadores do PSG celebram Intercontinental de Clubes vencido sobre o Flamengo (Foot: Karim Jaafar/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias