PSG supera Flamengo novamente e vence prêmio de melhor clube da temporada

O PSG superou Flamengo, Barcelona, Chelsea e Liverpool e conquistou o prêmio de melhor clube da temporada pelo Globe Soccer Awards. A equipe liderada por Luis Enrique foi campeã da Champions League e se tornou apenas o 3º time a vencer a sêxtupla coroa na Europa.

Além da Liga dos Campeões, o PSG venceu a Ligue 1, a Copa da França, a Supercopa da França, a Supercopa da Europa e o Intercontinental de Clubes. Os franceses só não tiveram sucesso no Mundial de Clubes, onde foram derrotados pelo Chelsea na grande decisão.

Antes do Globe Soccer Awards, o PSG já havia vencido a premiação de melhor clube da temporada na Bola de Ouro. Na ocasião, a equipe havia superado Barcelona, Chelsea, Liverpool e Botafogo, que era o vigente campeão da Libertadores e do Brasileirão na época do evento.

Na atual temporada, o PSG busca repetir os feitos da temporada passada, mas encontra dificuldades em 2025/2026. O clube é o vice-líder da Ligue 1 e ocupa a 3ª colocação na fase de liga da Champions League.

Outros prêmios para o PSG

Tanto na Bola de Ouro, quanto no Fifa The Best, Dembélé conquistou o prêmio de melhor jogador da temporada. Nas duas premiações, Luis Enrique também foi eleito o melhor treinador, assim como aconteceu no Globe Soccer Awards, o que fez com que o comandante vencesse todos os prêmios individuais.

