Neymar e Bruna Biancardi tiram foto com a filha Mavie (Foto: Reprodução)







16/10/2024

Amanda Kimberlly, ex-affair e mãe de Helena, sua filha com Neymar Jr., curtiu comentários atacando Bruna Biancardi, atual parceira do jogador. As mensagens notadas pela influenciadora alegavam que Bruna teria problemas com Helena e teria inveja da ex-participante do 'Are You The One? Brasil'. Bruna rebateu as alfinetadas com um texto em seu Instagram.

Neymar, Bruna Biancardi e sua filha Mavie (Foto: Reprodução)

Pronunciamento de Bruna sobre as alfinetadas

Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas. Vamos lá... no momento em que decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós. Pensar que eu destrataria uma criança, é muito triste! É doentio. A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha recebesse. Ela não tem motivos pra falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém-parida, coisa que não aconteceu comigo - escreveu Bruna Biancardi, namorada de Neymar, em seu Instagram.

O que diziam os comentários curtidos por Kimberly?

"Eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com Helena"

"O que Amanda está passando não é fácil. Mais um dia a roda gira e tudo muda"

"Só cego não vê o que a outra (Bruna Biancardi) faz"

"Toda vez que vejo a Kim, vejo pessoas com inveja dela, pessoas querendo vingança"

"Se benze que a inveja é grande

"Ela é um ser de luz, e isso dá raiva em quem não tem personalidade"

Filhos de Neymar

Neymar Jr. é pai de três filhos com três mulheres distintas. Com Carolina Dantas, o jogador teve seu primeiro filho, Davi Lucca de 12 anos. Mavie é a filha "do meio", a pequena tem somente 1 ano é fruto do relacionamento atual de Neymar com Bruna Biancardi. A mais nova, Helena, tem somente três meses e é filha de Amanda Kimberly, ex-affair de Neymar no período em que Bruna estava grávida de Mavie.

Davi Lucca e Mavie, filhos de Neymar com Carolina Dantas e Bruna Biancardi (Foto: Reprodução)