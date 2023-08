O comentário de Miriam Melo é efeito da relação conturbada entre Pepa e Daniel Júnior, tida também como um dos desgastes do técnico na relação com o vestiário celeste. O jogador de 21 anos não foi aproveitado como titular em nenhuma oportunidade sob o comando do treinador e tampouco era utilizado. A última vez que o meia entrou em campo foi na derrota para o Fortaleza, no Mineirão, no dia 26 de junho.