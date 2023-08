Paulo Autuori é visto com bons olhos para assumir a liderança da equipe de Belo Horizonte devido a sua experiência no cargo. O último trabalho do profissional de 67 anos foi no Atlético Nacional, da Colômbia, como treinador. O gestor da SAF cruzeirense, Ronaldo Fenômeno, e outros diretores do clube, incluindo Autuori, ainda irão se reunir nesta quarta-feira (30) para discutir o futuro da vaga.