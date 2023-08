O Cruzeiro deve anunciar o novo treinador nos próximos dias, como informado nas redes sociais do clube. Até lá, Fernando Seabra, treinador do sub-20, e Vinícius Rovaris, da comissão permanente, ficam à frente do time. A Raposa enfrenta Bragantino no domingo (3), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.