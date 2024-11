Luxemburgo sobe o tom contra ex-jornalista da Globo: ‘Me machucou muito’

Luxemburgo está sem clube desde a saída do Corinthians, em 2023 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF Ettore)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 21:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Vanderlei Luxemburgo fez um longo desabafo durante participação no podcast "Benja Me Mucho", nesta segunda-feira (11). O treinador revelou mágoa com o ex-jornalista da Globo Marco Antônio Rodrigues, que segundo Luxa, o classificou como "ultrapassado". O comandante de 72 anos afirmou ter ficado rotulado com o adjetivo.

- Me machucou muito. Foi uma das coisas que mais me machucou no futebol foi isso. Ultrapassado. Foi o Marco Antônio Rodrigues, o Bodão. Marco, nunca falei isso para você, mas aquilo foi uma marca que você trouxe para mim, que você não deveria ter feito. Nós, quando ficamos velhos, ficamos mais sábios, inteligentes, experientes - começou o técnico.

- Você tem que respeitar a idade das pessoas, traz experiência, sabedoria. Você não pode falar que alguém está ultrapassado e criar um rótulo, como criou para mim. Você maculou a imagem de um profissional vencedor. São 29 títulos conquistados como técnico e mais 19 como jogador. Você não tem o direito de fazer o que fez comigo - completou Luxa.

Luxemburgo está sem clube desde a breve passagem pelo Corinthians no ano passado. Ao longo da carreira, o técnico comandou outras grandes equipes como Real Madrid-ESP, Vasco, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio e Seleção Brasileira. Luxa conquistou títulos como Brasileirão, Copa do Brasil e Copa América.