Luxemburgo comenta saída de Tite: ‘No lugar do Pedro era Gabigol’

Tite em jogo contra Vanderlei Luxemburgo (Foto: Ari Ferreira)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 16:12 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Vanderlei Luxemburgo analisou a demissão de Tite no Flamengo em vídeo no Instagram e destacou dois pontos nos quais questiona o trabalho do treinador gaúcho. Sem clube desde que foi demitido do Corinthians, Luxa já passou por quatro demissões no Flamengo.

A primeira questão citada por Luxemburgo está ligada à decisão de poupar jogadores essenciais para o clube, seguindo a opinião dos departamentos internos do clube, como o físico. O técnico afirma que, para vencer jogos e torneios, é necessário contar com as melhores peças, e cita Zico. Veja abaixo:

- Mas você ganha campeonato com um grande jogador dentro do campo do futebol. 'Ah porque o jogador está com cansaço, com CK alto'. O Zico com CK alto resolvia o problema do Flamengo. E para todos os jogadores com CK alto que nós conhecemos dentro do campo, uma jogada resolve o problema - comentou o ex-comandante do Rubro-Negro. CK é o exame que auxilia na prevenção de lesões musculares.

Luxemburgo entende que não havia motivos para o Gabigol não substituir o Pedro, após lesão do artilheiro, destacando novamente a importância de um craque na situação em que o Flamengo está.

- Quando o Pedro se machucou, quem tinha que jogar no lugar do Pedro era o Gabigol, com a história que ele tem no clube. O Flamengo tinha que entender isso, seu dirigente, seu treinador, que para resolver o problema sem o Pedro teria que ser o Gabigol. Não tem outra história, não tem que inventar mais nada - completou.

Por mais que Vanderlei Luxemburgo defenda a escolha de craques em campo, o técnico já teve problemas com jogadores importantes; um deles o tirou do Flamengo.

Luxemburgo com Ronaldinho Gaúcho em 2012 no Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Relembre polêmica entre Luxemburgo e Ronaldinho Gaúcho

Em 2011, durante sua penúltima passagem pelo Rubro-Negro, o artilheiro Ronaldinho Gaúcho chegou ao clube bancado pela diretoria após brilhar no futebol espanhol. No entanto, no decorrer do ano, problemas foram surgindo entre o então treinador e Ronaldinho. Na época, as notícias que saíam era sobre as noitadas e escapadas da concentração do craque.

Após certo período de insatisfação mútua, a pressão de um grande ídolo mundial foi mais forte. Assim, Vanderlei Luxemburgo foi demitido do Flamengo em 2012. Ele deixou o clube com 83 jogos: 38 vitórias, 32 empates e 14 derrotas.