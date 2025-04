Luxemburgo opina sobre futuro técnico da Seleção e pede Muricy na CBF

Vanderlei Luxemburgo opinou sobre a nacionalidade do futuro técnico da Seleção Brasileira. Durante uma participação no programa "Galvão e amigos", da emissora "Band", na última segunda-feira (7), o antigo treinador se posicionou favorável à chegada de um comandante estrangeiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além disso, Luxemburgo também comentou sobre questões estruturais da CBF. Para ele, a entidade precisa contratar Muricy Ramalho para o cargo de coordenador técnico da Seleção Brasileira. O ex-treinador, que também participou do programa chefiado por Galvão Buenos, atualmente realiza determinada função na diretoria do São Paulo.

- Não tem como não achar que o espaço hoje deveria ser ocupado por um estrangeiro. Porque das grandes equipes do Brasil hoje, temos Abel, no Palmeiras, e tivemos o Jorge Jesus, no Flamengo, que ganharam títulos. Agora, quero saber o seguinte será que estamos corretos com a essência do futebol brasileiro? Esse pra mim é o maior ponto a ser discutido - iniciou o ex-treinador, antes de fazer coro para contratação de Muricy como coordenador técnico.

continua após a publicidade

- CBF você quer parar de ter problema? Como teve com o Dorival Júnior agora. Então, faz o que o Muricy está fazendo no São Paulo. Pega ele para ser coordenador técnico. Para termos uma pessoa que foi campeão, com personalidade, que conversa sem trairagem, que vai falar com o técnico que for escolhido sem querer tomar o lugar dele. Não temos isso hoje lá - concluiu.

➡️ Morre o ex-goleiro Manga, ídolo do Botafogo, Inter e Seleção Brasileira

Seleção Brasileira sem técnico

O fim do ciclo de Dorival Jr. no comando da Seleção Brasileira aconteceu após a última Data-Fifa, do mês de março. Na ocasião, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1, no Mané Garrincha, mas posteriormente sofreu uma goleada para a Argentina, por 4 a 1, no Monumental. Ambas as partidas foram válidas pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

A derrota categórica para a equipe albiceleste fez o trabalho de Dorival Jr. se tornar insustentável. Com este cenário, a CBF anunciou no último dia 28 de março a demissão do treinador.