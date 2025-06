Os clubes brasileiros conheceram seus adversários nas oitavas de final da Libertadores nesta segunda-feira após sorteio. Com apenas um confronto nacional, entre Flamengo e Internacional, a tendência é que muitos brasileiros avancem para as quartas.

continua após a publicidade

Durante o programa "Galvão e Amigos", na Band, os participantes palpitaram sobre cada duelo. Presente na bancada, Walter Casagrande divergiu dos colegas e disse que acha que o Fortaleza não avança para as quartas de final no duelo contra o Vélez Sarsfield, da Argentina.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além de Casagrande, estavam no programa personalidades da bola como Mauro Naves, Galvão Bueno e Vanderlei Luxemburgo. Todos foram unânimes em dizer que os clubes brasileiros vão avançar para a próxima fase, com exceção de Casagrande.

continua após a publicidade

— Eu acho que o Vélez vai passar - comentou Casagrande

Mauro Naves, que não palpitou sobre o confronto, defendeu a previsão de Walter Casagrande com argumentos.

— O Fortaleza precisa jogar mais bola do que está jogando. O Vélez tá jogando mais bola que o Fortaleza no momento. Fortaleza não tá bem.

Partida entre Flamengo e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/Fortaleza EC)

Quanto cada time classificado para as oitavas de final da Libertadores faturou

Os 16 times classificados para as oitavas de final da Libertadores conheceram seus adversários na tarde de segunda-feira (2), quando foi realizado o sorteio da fase de mata-mata. Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo, Flamengo e Fortaleza são os brasileiros que estão na disputa. Além de manter vivo o sonho de conquistar a taça continental, a classificação também rendeu mais uma bolada para os times. O Lance! Biz levantou quais foram os times que mais receberam até aqui na disputa.

Vale ressaltar que a Conmebol paga um valor fixo para todos os participantes apenas pela presença na fase de grupos Libertadores. A entidade desembolsa US$ 3 milhões, ou R$ 17 milhões na cotação atual, para todos os 32 representantes. Entretanto, a campanha nas chaves tem influência direta na premiação que será recebida. Isso quer dizer que, quanto melhor for a campanha do clube na fase, maior o prêmio a ser pago.

continua após a publicidade

➡️Galvão não perdoa Abel Ferreira após polêmica e manda recado ao técnico

Palmeiras e São Paulo, por exemplo, foram os dois com as melhores campanhas da competição. Isso significa que os rivais paulistas são os dois que mais recebem nesta fase. O valor é calculado a partir do número de vitórias nas seis rodadas da fase e grupos. O time comandado por Abel Ferreira venceu 100% dos jogos. A cada três pontos, a Conmebol paga mais US$ 330 mil (R$ 1,87 milhão).

Por ter tido 100% de aproveitamento, o Palmeiras embolsou na fase de grupo, sozinho, cerca de R$ 28,2 milhões. Entretanto, a vaga para as oitavas adiciona um valor que torna a cifra ainda maior. O alviverde conquistou mais R$ 7 milhões e chegou a um total de R$ 35,2 milhões pela melhor campanha da Libertadores.

Entre os times classificados, aqueles que conquistaram quatro vitórias chegam às oitavas de final tendo embolsado R$ 31,49 milhões em premiação, que são os casos de Botafogo e São Paulo. Flamengo e Internacional, que venceram três jogos cada um na fase de grupos, somam R$ 31,49 milhões, enquanto o Fortaleza, que venceu apenas dois jogos, chega no mata-mata com R$ 27,7 milhões.

Veja quanto cada clube faturou