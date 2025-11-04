Luxemburgo aponta erro de Ancelotti na Seleção: 'Não tinha necessidade'
Italiano anunciou a lista dos próximos amistosos nesta segunda-feira (3)
Galvão Bueno apontou um erro de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, e o técnico Vanderlei Luxemburgo concordou com o apresentador. O italiano anunciou a convocação para os amistosos de novembro nesta segunda-feira (3).
Durante o programa "Galvão e Amigos", na Band, o apresentador destacou que Matheus Pereira tinha vaga na lista de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Luxemburgo concordou e apontou que não tinha necessidade de tantos volantes na convocação.
- Eu acho que naquele monte de meio-campo, tinha lugar para o Matheus Pereira na convocação - destacou Galvão Bueno.
- Com certeza. Estou com você. Daqueles volantes todos ali, não tinha necessidade de uns que não vão para a Copa do Mundo. O Paquetá mesmo podia ficar fora para o Matheus ir e ele experimentar. Cambada de jogador que fica só ali atrás, marcando, merecia um jogador como o Matheus. Volante demais para pouco carro - concordou Luxemburgo sobre a lista de Carlo Ancelotti na Seleção.
Veja a convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira
Com Vitor Roque, do Palmeiras, Fabinho, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Luciano Juba, do Bahia, o técnico Carlo Ancelotti acaba de anunciar a convocação da Seleção Brasileira para os dois últimos amistosos do ano, diante de Senegal (dia 15, em Londres) e Tunísia (dia 18, em Lille).
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
Três goleiros convocados por Ancelotti na Seleção.
DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
Cinco meias convocados por Ancelotti na Seleção.
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
Segundo declarou o próprio Ancelotti nos últimos jogos da Seleção Brasileira, as partidas com Senegal e Tunísia devem ser os últimos para testes de jogadores. A intenção é que na próxima rodada de jogos, em março, a convocação de Ancelotti da Seleção Brasileira já conte praticamente com o grupo que o técnico pretende levar à Copa do Mundo.
Até aqui, Carlo Ancelotti utilizou 39 jogadores na Seleção Brasileira nos seis jogos em que comandou o Brasil — quatro pelas Eliminatórias e os dois amistosos do mês passado, diante de Coreia do Sul e Japão.
