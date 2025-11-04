Fala de Ancelotti sobre Pedro, do Flamengo, viraliza: 'Ficou bem claro'

Uma fala do técnico Carlo Ancelotti sobre Pedro, do Flamengo, viralizou demais nas redes sociais ao longo desta segunda-feira (3). O comandante anunciou a convocação da Seleção Brasileira para os últimos amistosos de 2025.

Na coletiva da convocação da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti falou sobre Pedro, do Flamengo. O treinador lamentou que o atacante esteja lesionado.

- Estamos procurando um centroavante nesse perfil. Pedro se lesionou e poderia ser uma oportunidade de ele estar aqui hoje, ou na próxima convocação. Ele pode se recuperar bem e estar na convocação de março - declarou Ancelotti sobre Pedro, do Flamengo.

Nas redes sociais, muitos internautas repercutiram a declaração do treinador. A maioria dos torcedores se animou com a possibilidade do centroavante do Rubro-Negro disputar a Copa do Mundo com a Amarelinha. Veja abaixo os comentários:

Ancelotti disse que não convocou Pedro, do Flamengo, por conta da lesão (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Com convocação da Seleção, Rubro-Negro terá desfalques em jogo decisivo do Brasileirão

Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, foram convocados por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia neste mês. Com os nomes rubro-negros na lista, o técnico Filipe Luís não contará com o lateral-esquerdo e com o zagueiro para a partida contra o Sport no dia 15 de novembro. A dupla, aliás, também pode ficar fora do clássico com o Fluminense.

A partida entre Sport e Flamengo, válida ainda pelo primeiro turno do Brasileirão, foi marcada durante os jogos das seleções, quando as demais equipes descansarão. Na coletiva de Carlo Ancelotti, ele falou sobre Pedro, do Flamengo. Segundo o italiano, o atacante pode estar presente em uma próxima convocação se estiver bem fisicamente.

Além de Pedro, outros jogadores do Flamengo estão no radar de Ancelotti. Danilo e Alex Sandro foram convocados, mas Léo Ortiz e Léo Pereira também podem receber chances com o italiano.