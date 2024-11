Luxa sugere técnico de gigante da Série A para Seleção Brasileira: ‘Tem melhor?’

Vanderlei Luxemburgo pediu Renato Gaúcho como técnico da Seleção Brasileira (Foto: Armando Paiva/LANCE!)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 06:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Vanderlei Luxemburgo citou um possível nome para assumir o comando da Seleção Brasileira no lugar de Dorival Jr. Em conversa no podcast "Benja Me Mucho", o veterano afirmou que Renato Gaúcho, do Grêmio, seria o treinador ideal para a equipe. De acordo com Luxa, o comandante do Tricolor é "boleirão", mas respeitado.

- Tem alguém no Brasil hoje melhor que o Renato (Gaúcho) para ser técnico da Seleção Brasileira? Pelas conquistas dele, por tudo que ele tem feito no futebol ao longo do tempo. Ele conhece futebol, ele é boleirão, chega duro nos caras. Boleirão, mas tem que ser respeitado. Tem hora que você vai brincar com os caras, tirar onda. Mas na hora da pancada, você pode ver que ele não afrouxa - disse Luxa.

Na carreira como técnico, Renato Gaúcho conquistou duas Copa do Brasil, uma Libertadores da América, uma Recopa Sul-Americana e cinco estaduais. Comandado por Renato, o Grêmio está na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos e ainda encara Juventude, Cruzeiro, São Paulo, Vitória e Corinthians até o fim do torneio.

Atual treinador da Seleção Brasileira, Dorival Jr tem três Copas do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, um título da Série B e sete estaduais na carreira. Sem clube desde 2023, quando deixou o Corinthians, Luxemburgo comandou a Seleção Brasileira entre 1998 e 1999, quando conquistou a Copa América.

Seleção Brasileira nas Eliminatórias

Quarta colocada nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira encara a Venezuela nesta quinta-feira (14), às 18h, fora de casa. Na próxima terça-feira (19), a equipe de Dorival Jr pega o Uruguai, na Arena Fonte Nova, às 21h45.