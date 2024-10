Imprensa espanhola rasga elogios a Luiz Henrique, do Botafogo

Luiz Henrique celebra gol pela Seleção Brasileira (Foto: Javier Torres / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 12:45 • Rio de Janeiro

Luiz Henrique, do Botafogo, foi alvo de vários elogios da imprensa espanhola. O atacante brilhou com a Seleção Brasileira na Data Fifa, marcando nos jogos contra Chile e Peru, e ganhou as manchetes do jornal "As".

- O Grupo Eagle (comandado por John Textor) se orgulha de sua nova figura mundial. Ele já mostrou que pode atuar no mais alto nível. Enquanto isso, os torcedores do Real Betis estão arrancando os cabelos. Deixaram escapar o craque do Brasileirão por cerca de 16 milhões de euros. Voltar ao Campeonato Brasileiro foi ótimo para ele e lhe deu confiança - afirmou o periódico.

Luiz, revelado pelas categorias de base do Fluminense, chegou ao Betis em julho de 2022. Após cerca de um ano e meio de um desempenho positivo na Andaluzia, o Botafogo se aproximou do atleta, contando com os aportes feitos por Textor, e acertou sua compra.

O futebol apresentado pelo camisa 7 alvinegro na temporada é exímio: nove gols e quatro assistências em 44 jogos, tendo influência direta na liderança do time do Brasileiro. Os números lhe renderam uma oportunidade com Dorival Júnior na Amarelinha, e a confiança foi justificada.

Saindo do banco nos dois jogos das Eliminatórias, Luiz Henrique marcou o gol da virada já nos minutos finais diante do Chile, em Santiago, e ajudou a devolver a confiança à Seleção. No jogo seguinte, entrou com o placar já em 2 a 0 a favor dos brasileiros, e com apenas cinco minutos em campo, deu uma assistência para o gol de voleio de Andreas Pereira e deixou sua marca em chute de fora da área.

- A aparição de Luiz Henrique deu um impulso de ar fresco para uma equipe que estava com água até o pescoço. O jogador de 23 anos vive uma temporada fascinante com o Botafogo e conseguiu transferir seu bom desempenho à Seleção, aproveitando as oportunidades para se tornar um herói nacional - disse o "As".

Com o fim da Data Fifa, o ponta-direira retornou ao Botafogo e está disponível para entrar em campo nesta sexta-feira (18). O Glorioso entra em campo às 20h (horário de Brasília), enfrentando o Criciúma no Maracanã.

