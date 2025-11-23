Luís Roberto faz desabafo em Bahia x Vasco: 'Jogadores de futebol'

O narrador Luís Roberto realizou um desabafo durante uma polêmica de arbitragem no confronto entre Bahia e Vasco. As equipes se enfrentaram, neste domingo (23), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Roger Flores é sincero sobre situação do Vasco no Brasileirão, após derrota para Bahia

O lance que gerou debate aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o zagueiro Santiago Mingo, do Bahia, foi expulso por receber o segundo cartão amarelo ao retardar a saída de campo. Ele estava sendo substituído no momento.

Diante do cenário, jogadores do Tricolor partiram para cima do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes. A situação gerou incomodo no narrador Luís Roberto, que durante a transmissão da partida, pela Globo, realizou um desabafo.

continua após a publicidade

— Ih rapaz, expulsou o Santiago Mingo porque ele demorou para sair. Pelo menos é a minha interpretação daqui. Ele está desesperado. Mas já tinha cartão amarelo. Ah jogadores de futebol. É um momento tenso. O Bahia conquistando uma vitória importante na briga pela Libertadores — disse o narrador.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Bahia x Vasco?

Texto por: Rafael do Carmo

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, Bahia e Vasco precisavam urgentemente do resultado, mas quem começou agressivo no jogo foi o Tricolor, que aproveitou o embalo da torcida na Arena Fonte Nova e sufocou o os cariocas ao longo dos primeiros minutos.

continua após a publicidade

O time de Rogério Ceni continuou absoluto diante de um Vasco passivo e sem criatividade e criou a melhor chance aos 30 minutos, quando Ademir partiu em velocidade pela ponta direita e chutou no cantinho para grande defesa de Léo Jardim. O Bahia ainda teve boas oportunidades com Everton Ribeiro e Kanu a partir de erros de passe da equipe de Fernando Diniz, mas não conseguiu traduzir a superioridade em vantagem no placar durante a etapa inicial.

O segundo tempo seguiu na mesma tônica, com o Bahia superior e mais ativo no ataque. O Vasco só deu uma equilibrada a partir da entrada de David no intervalo, mas a presença dele durou pouco. Aos 22 minutos, o camisa 7 do Cruzmaltino chegou de sola no tornozelo do zagueiro Kanu e levou cartão vermelho direto.

Com um a mais em campo, o Bahia só precisou de cinco minutos para abrir o placar. Depois de cobrança curta de escanteio, Ademir levantou na medida para Erick Pulga, que apareceu na segunda trave e só teve o trabalho de empurrar a bola de cabeça para estufar as redes.

O Bahia só levou um sustos mesmo aos 39 minutos, mas nem foi por ação do Vasco. Primeiro, Erick Pulga, que voltou recentemente de lesão, saiu de campo com dores. Quando Ceni mexeu no time logo na sequência, o zagueiro Ramos Mingo, que seria substituído, levou o segundo cartão amarelo por reclamação e acabou expulso. Mesmo com o número de jogadores igualado, o Tricolor controlou a partida, se segurou nos momentos de pressão do adversário e conquistou três pontos importantes nesta reta final de Brasileirão.