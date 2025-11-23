Expulsões em Bahia x Vasco revoltam torcedores: 'Que zona'

O confronto entre Bahia e Vasco, deste domingo (23), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por polêmica de arbitragem. Dois cartões vermelhos revoltaram os torcedores dos clubes.

Ambas as punições aconteceram durante o segundo tempo. Primeiro, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes expulsou o atacante David, do Vasco, que protagonizou uma entrada acima do tom no zagueiro Kanu, aos 22 minutos. No lance, o camisa deixa a sola da chuteira pegar no adversário.

A expulsão não foi alvo de críticas da arbitragem. Por outro lado, torcedores do Cruzmaltino se revoltaram com o atacante.

A outra expulsão aconteceu minutos depois. O cronômetro marcava 39, quando Santiago Mingo tomou o segundo cartão amarelo no confronto por demorar a deixar o campo. Ele iria ser substituído no momento. Determinada decisão da arbitragem dividiu opiniões nas redes sociais. Veja as repercussões abaixo:

Como foi Bahia x Vasco?

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, Bahia e Vasco precisavam urgentemente do resultado, mas quem começou agressivo no jogo foi o Tricolor, que aproveitou o embalo da torcida na Arena Fonte Nova e sufocou o os cariocas ao longo dos primeiros minutos.

O time de Rogério Ceni continuou absoluto diante de um Vasco passivo e sem criatividade e criou a melhor chance aos 30 minutos, quando Ademir partiu em velocidade pela ponta direita e chutou no cantinho para grande defesa de Léo Jardim. O Bahia ainda teve boas oportunidades com Everton Ribeiro e Kanu a partir de erros de passe da equipe de Fernando Diniz, mas não conseguiu traduzir a superioridade em vantagem no placar durante a etapa inicial.

O segundo tempo seguiu na mesma tônica, com o Bahia superior e mais ativo no ataque. O Vasco só deu uma equilibrada a partir da entrada de David no intervalo, mas a presença dele durou pouco. Aos 22 minutos, o camisa 7 do Cruzmaltino chegou de sola no tornozelo do zagueiro Kanu e levou cartão vermelho direto.

Com um a mais em campo, o Bahia só precisou de cinco minutos para abrir o placar. Depois de cobrança curta de escanteio, Ademir levantou na medida para Erick Pulga, que apareceu na segunda trave e só teve o trabalho de empurrar a bola de cabeça para estufar as redes.

O Bahia só levou um sustos mesmo aos 39 minutos, mas nem foi por ação do Vasco. Primeiro, Erick Pulga, que voltou recentemente de lesão, saiu de campo com dores. Quando Ceni mexeu no time logo na sequência, o zagueiro Ramos Mingo, que seria substituído, levou o segundo cartão amarelo por reclamação e acabou expulso. Mesmo com o número de jogadores igualado, o Tricolor controlou a partida, se segurou nos momentos de pressão do adversário e conquistou três pontos importantes nesta reta final de Brasileirão.