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Luis Roberto aponta erro grave de arbitragem em Brasil x Croácia: 'Era expulsão'

Seleção Brasileira vence último amistoso internacional antes da Copa do Mundo

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/03/2026
23:14
Atualizado há 2 minutos
Maestro Júnior, Luis Roberto e Denílson na transmissão do amistoso (Foto: Reprodução)
imagem cameraMaestro Júnior, Luis Roberto e Denílson na transmissão do amistoso (Foto: Reprodução)
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Na opinião de Luis Roberto, narrador de Brasil x Croácia na TV Globo, houve um erro claro de arbitragem no primeiro tempo. O jornalista alerta que Perisic saiu no lucro em um lance faltoso com Luiz Henrique, da Seleção Brasileira. Confira a opinião;

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— Isso é lance de cartão, era expulsão do Perisic. É lance de cartão amarelo. Inclusive, o primeiro cartão amarelo que ele recebeu foi muito parecido com esse, né? O Luiz Henrique acaba antecipando, chegando primeiro e tem um contato. Caberia ali um segundo cartão amarelo e consequentemente um vermelho — opinou Luis Roberto durante transmissão de Brasil x Croácia na TV Globo.

Brasil vence a Croácia em último amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images via AFP)
Brasil vence a Croácia em último amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images via AFP)

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Como foi Brasil 3 x 1 Croácia?

Embalado pelos "novatos" de Carlo Ancelotti, o Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 na noite desta terça-feira (31), em Orlando, no último amistoso antes da definição da Seleção que irá para a Copa do Mundo. Danilo Santos, Igor Thiago e Gabriel Martinelli marcaram os gols para o Brasil, enquanto Majer descontou para os croatas.

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Agora, é tudo Copa do Mundo. O próximo compromisso de Carlo Ancelotti pela Seleção será em 18 demaio, quando o técnico anuncia a lista de 26 convocados para o Mundial.

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