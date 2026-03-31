Na opinião de Luis Roberto, narrador de Brasil x Croácia na TV Globo, houve um erro claro de arbitragem no primeiro tempo. O jornalista alerta que Perisic saiu no lucro em um lance faltoso com Luiz Henrique, da Seleção Brasileira. Confira a opinião;

continua após a publicidade

⚽Veja os gols de Brasil x Croácia: Seleção sofre empate, mas Endrick salva o dia

⚽Veja os gols de Argentina x Zâmbia: ex-Botafogo dá assistência e Messi marca

— Isso é lance de cartão, era expulsão do Perisic. É lance de cartão amarelo. Inclusive, o primeiro cartão amarelo que ele recebeu foi muito parecido com esse, né? O Luiz Henrique acaba antecipando, chegando primeiro e tem um contato. Caberia ali um segundo cartão amarelo e consequentemente um vermelho — opinou Luis Roberto durante transmissão de Brasil x Croácia na TV Globo.

Brasil vence a Croácia em último amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images via AFP)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Brasil 3 x 1 Croácia?

Embalado pelos "novatos" de Carlo Ancelotti, o Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 na noite desta terça-feira (31), em Orlando, no último amistoso antes da definição da Seleção que irá para a Copa do Mundo. Danilo Santos, Igor Thiago e Gabriel Martinelli marcaram os gols para o Brasil, enquanto Majer descontou para os croatas.

continua após a publicidade

Agora, é tudo Copa do Mundo. O próximo compromisso de Carlo Ancelotti pela Seleção será em 18 demaio, quando o técnico anuncia a lista de 26 convocados para o Mundial.

🤑 Aposte em jogos pelo Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável