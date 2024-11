Loco Abreu aponta ‘virada de chave’ crucial para o Botafogo antes da final da Libertadores

O ex-jogador Loco Abreu analisou a final da Libertadores de 2024, entre Botafogo e Atlético-MG, e apontou um momento crucial para a equipe do técnico Artur Jorge antes da decisão. As equipes disputam o título do torneio continental no próximo sábado (30), às 17h, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

continua após a publicidade

➡️ Más Monumental vai ganhando cara da final da Copa Libertadores

➡️ Botafogo na Libertadores: veja todas as campanhas

Para o ídolo do Botafogo, a vitória do clube sob o Palmeiras por 3 a 1, na última terça-feira (26), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão, foi algo importante para a decisão. De acordo com ele, o resultado teria ajudado ao elenco e a torcida inflamar em busca da conquista da América.

- O jogo com o Palmeiras foi o pulo que estávamos esperando. Para nós, botafoguenses, porque já sou sofrido como eles, se tomasse 'porrada' do Palmeiras, ia começar a voar o fantasma do ano passado. 'Será que vamos pipocar, não dá'. Ganhou, deu aquele grito, inflou o peito. Não que a final esteja ganha, mas estamos brigando olho a olho com quem já foi campeão - disse o ex-jogador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além disso, Loco Abreu também apontou um favoritismo para o Botafogo no confronto decisivo da Libertadores. Para o ex-jogador, a equipe do técnico Artur Jorge tem desempenhado um futebol superior ao time de Diego Milito. Contudo, ele alertou o clube carioca para a boa fase do Galo no torneio continental.

- Tem uma realidade. Quem está jogando melhor? O Botafogo. Tá jogando melhor há muito tempo. É uma equipe que conseguiu construir uma identidade de jogo, onde os jogadores acreditam nela. Pra mim, ganha quem joga melhor. Acho que nesse sentido, o Botafogo tem que continuar do mesmo jeito. A diferença para o Atlético-MG é que o clube pode esquecer a campanha do Brasileiro e focar na da Libertadores, porque a campanha do clube mineiro no torneio continental é muito boa - concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A final da Libertadores

Botafogo e Atlético-MG decidem o título do torneio continental neste sábado (30), às 17h, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Ambas as equipes chegaram a final do torneio com autoridade. O Glorioso eliminou o Peñarol, do Uruguai, com o placar agregado de 6 a 3. Com a mesma imposição, o Galo eliminou o River Plate, da Argentina, por 3 a 0.