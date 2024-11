Botafogo na Libertadores: veja todas as campanhas

O Botafogo na Libertadores vive um momento histórico em 2024. Pela primeira vez, o clube chega à final da principal competição sul-americana de clubes, onde enfrentará o Atlético-MG no sábado, dia 30, em Buenos Aires. O time alvinegro já disputou a Libertadores em outras cinco edições, mas nenhuma delas teve o mesmo brilho que a atual.

Desde sua estreia na competição, em 1963, o Botafogo na Libertadores passou por campanhas marcantes e outras mais modestas. Entre semifinais e eliminações precoces, o clube sempre buscou um protagonismo que agora se concretiza na final de 2024. Veja abaixo as melhores participações do Botafogo na Libertadores ao longo da história.

1963: Primeira semifinal do Botafogo

A primeira participação do Botafogo na Libertadores aconteceu em 1963 e já colocou o clube entre os semifinalistas. O adversário na época foi o Santos de Pelé, considerado um dos maiores times da história. Após um empate por 1 a 1 no Pacaembu, o Botafogo não conseguiu segurar o Santos no jogo de volta, sendo derrotado por 4 a 0 no Maracanã, com três gols de Pelé.

Apesar da eliminação, a estreia do Botafogo na Libertadores foi digna, destacando a qualidade do elenco alvinegro. Nomes como Garrincha e Nilton Santos faziam parte do grupo, o que trouxe respeito ao clube no cenário sul-americano.

1973: Segunda semifinal do Botafogo

A edição de 1973 marcou mais uma boa campanha do Botafogo na Libertadores, novamente chegando à semifinal. O formato da competição previa um triangular, no qual o Botafogo enfrentou o Independiente, da Argentina, e o Colo-Colo, do Chile.

Mesmo com boas atuações em alguns jogos, o Botafogo não conseguiu a classificação para a final, sendo superado pelos adversários. Ainda assim, a campanha mostrou a força do clube no cenário internacional.

1996: O retorno do Botafogo na Libertadores após 23 anos

Após um longo hiato de 23 anos, o Botafogo voltou à Libertadores em 1996, credenciado pela conquista do Campeonato Brasileiro de 1995. O clube caiu em um grupo difícil, ao lado de Corinthians, Universidad de Chile e Universidad Católica. O Fogão terminou em terceiro lugar no grupo, garantindo vaga nas oitavas de final.

Na fase eliminatória, o Botafogo enfrentou o Grêmio. O empate no Maracanã por 1 a 1 deu esperança ao time, mas a derrota por 2 a 0 no Estádio Olímpico selou a eliminação. Apesar disso, a participação marcou o retorno do Botafogo na Libertadores e reforçou sua importância no cenário sul-americano.

2014: Campanha irregular do Botafogo na Libertadores

Em 2014, o Botafogo voltou a disputar a Libertadores, mas teve uma participação decepcionante, sendo eliminado na fase de grupos. Em um grupo com San Lorenzo, Independiente del Valle e Unión Española, o Botafogo venceu dois jogos, empatou um e perdeu três, terminando fora da zona de classificação.

Mesmo com alguns bons momentos, como a vitória sobre o San Lorenzo no Maracanã, a campanha não foi suficiente para levar o clube às oitavas de final. Essa participação é vista como um ponto a ser superado na trajetória do Botafogo na Libertadores.

2017: Com maratona de eliminatórias, Fogão chega nas quartas

O Botafogo garantiu vaga na Libertadores de 2017 ao terminar em quinto lugar na Série A de 2016. Enfrentou um novo formato com três eliminatórias antes da fase de grupos, estreando na segunda fase contra o Colo-Colo, que foi eliminado com uma vitória e um empate. Na terceira fase, superou o Olimpia nos pênaltis, com destaque para o goleiro Gatito Fernández, que defendeu três cobranças. Na fase de grupos, caiu em uma chave difícil com Barcelona de Guayaquil, Estudiantes e o atual campeão Atlético Nacional, mas terminou na liderança com três vitórias, um empate e duas derrotas.

Nas oitavas, o Botafogo avançou após derrotar o Nacional em dois jogos. Nas quartas de final, foi eliminado pelo Grêmio, que se tornaria campeão daquela edição. A campanha foi histórica, com o time enfrentando seis campeões da Libertadores em uma única edição e eliminando cinco deles, um feito inédito. O atacante Rodrigo Pimpão, com cinco gols no torneio, tornou-se o maior artilheiro do clube na história das Libertadores, igualando as marcas de Dirceu e Jairzinho.

2024: A melhor campanha do Botafogo

A edição de 2024 já entrou para a história como a melhor campanha do Botafogo na Libertadores. O clube enfrentou grandes adversários no mata-mata, como São Paulo e Palmeiras, mas conseguiu superá-los com atuações decisivas. Na semifinal, o Botafogo atropelou o Peñarol, garantindo sua vaga inédita na grande final.

Agora, o Botafogo enfrenta o Atlético-MG na decisão, em Buenos Aires. A campanha de 2024 é marcada pela consistência do time, que mostrou superação e qualidade técnica em momentos decisivos. Independentemente do resultado da final, esta edição já é considerada um marco para o clube e sua torcida.