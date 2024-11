A pouco mais de dois dias da decisão da Copa Libertadores da América, quando Atlético-MG e Botafogo vão disputar o principal título da América do Sul, o estádio Más Monumental, palco da final, começa a ficar com a cara do duelo. O tradicional tour pelo estádio neste período está temporariamente sem ser realizado - apenas o Museu do River Plate está aberto para visitas. A decisão será neste sábado (30), às 17h (de Brasília).

Escudo do River Plate na frente do estádio é tapado para a final da Libertadores (foto: Isabelle Favieri)

Para padronizar o estádio Monumental para a final da Libertadores, o escudo do River Plate, o proprietário do estádio, foi tapado com um pano preto. Banners com os escudos dos dois finalistas enfeitam o lado externo do Monumental.

Casa cheia e programação no Monumental

Mais de 65 mil ingressos foram vendidos para a decisão da Libertadores, e os torcedores do Botafogo são a maioria. Nesta sexta, véspera da final, o Estádio Más Monumental será palco dos eventos oficiais do duelo.

Atlético-MG

15h Reconhecimento oficial do campo.

15h15 Entrevista coletiva.

Botafogo

13h30 Reconhecimento oficial do campo.

13h45 Entrevista coletiva.

Nesta quinta-feira (28), tanto o Galo quanto o Glorioso terão atividades fechadas para a imprensa. Os mineiros treinam no Campeones del Mundo, do Defensa y Justicia. Já os cariocas trabalham no Mapuche Country Club.