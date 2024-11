Libertadores: brasileiros são recebidos com provocação em Buenos Aires

A final da Libertadores acontece neste sábado (30), às 17h, no Estádio Monumental, em Buenos Aires. Dois clubes brasileiros, Atlético-MG e Botafogo, decidem a última partida do torneio continental na cidade. Mesmo sem times na final, os argentinos não perderam a oportunidade de provocar os brasileiros.

Conforme relatou o jornalista André Rizek, no desembarque do Aeroporto Internacional Ministro Pistarini existe uma placa com referência a Pelé e a Maradona com a seguinte mensagem em tom de provocação: "Bem-vindos povo do rei a la tierra de dios".

- Cartaz que te recebe em Buenos Aires assim que passa pela imigração... Os caras são bons de pilha. De quinta a sábado, o Seleção será feito daqui - publicou o comunicador para relatar a existência da mensagem.

Final da Libertadores

Esta será a quarta decisão dos últimos seis anos sem um clube argentino na final da Libertadores. Botafogo e Atlético-MG decidem o título do torneio continental neste sábado (30), às 17h, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Ambas as equipes chegaram a final do torneio com autoridade. O Glorioso eliminou o Peñarol, do Uruguai, com o placar agregado de 6 a 3. Com a mesma imposição, o Galo eliminou o River Plate, da Argentina, por 3 a 0.