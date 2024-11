Como foi o título do Atlético-MG na Libertadores-2013? Relembre

O título da Libertadores de 2013 do Atlético-MG é um marco inesquecível na história do clube. O Galo conquistou sua primeira Copa Libertadores com uma campanha emocionante, cheia de reviravoltas e atuações heroicas. Liderado por Ronaldinho Gaúcho e contando com defesas milagrosas de Victor, o Atlético-MG enfrentou adversários difíceis e superou desafios até chegar ao título.

Na final, o Galo enfrentou o Olimpia, do Paraguai. Após perder o jogo de ida por 2 a 0, o time mineiro conseguiu reverter o placar no Mineirão, vencendo por 2 a 0 no tempo normal e conquistando o título nos pênaltis. A conquista consolidou o Atlético-MG como uma das potências do futebol sul-americano.

Jô: o artilheiro do Atlético-MG na Libertadores-2013

Jô foi o grande artilheiro da campanha vitoriosa do Atlético-MG na Libertadores-2013, marcando sete gols e sendo decisivo em momentos importantes. O atacante mostrou faro de gol durante toda a competição, contribuindo de forma essencial para a conquista do título.

Entre os gols marcados por Jô, destacam-se os tentos nas fases de grupos e nos mata-matas. Sua presença na área e sua capacidade de decidir jogos fizeram dele uma peça fundamental no esquema do técnico Cuca, que sabia explorar o melhor do atacante.

A importância de Ronaldinho na conquista

Ronaldinho Gaúcho foi o líder técnico e emocional do Atlético-MG na Libertadores-2013. Apesar de não ter sido o principal artilheiro, sua presença em campo era o diferencial para o time, que contava com sua habilidade e visão de jogo em momentos decisivos.

Na campanha, Ronaldinho marcou gols importantes e deu assistências que definiram partidas. Além disso, seu status como estrela mundial do futebol trouxe confiança ao elenco e à torcida, que acreditavam no título graças à sua liderança.

Escalação do Atlético-MG na final da Libertadores

O time que entrou em campo na grande decisão contra o Olimpia ficou marcado na história do Atlético-MG. A escalação do Atlético-MG na final da Libertadores-2013 foi:

Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Richarlyson; Pierre, Josué, Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, Bernard e Jô.

No banco, Cuca ainda contava com jogadores como Alecsandro e Guilherme, que também foram importantes durante a competição.

Final contra o Olímpia e título do Atlético-MG na Libertadores

A final da Libertadores-2013 foi disputada em dois jogos. Na partida de ida, no Paraguai, o Atlético-MG perdeu por 2 a 0, precisando reverter o resultado no Mineirão. No jogo de volta, o Galo entrou com muita determinação e conseguiu abrir o placar com um gol de Jô, logo no início do segundo tempo.

No final da partida, Leonardo Silva marcou o segundo gol, levando a decisão para os pênaltis. Nos pênaltis, Victor brilhou mais uma vez, defendendo uma cobrança e ajudando o Atlético-MG a conquistar o título.