Lewis Hamilton tem coleção milionária de relógios de grife; veja

O piloto Lewis Hamilton não se destaca apenas pelo sucesso dentro das pistas de alta velocidade da Fórmula 1. Fora delas, o britânico também chama atenção pelo estilo, que constantemente influencia o mundo da moda. Um acessório quase sempre presente no look do heptacampeão mundial é o relógio, objeto que ele faz questão de colecionar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com um guarda-roupa recheado de marcas de grife, Hamilton possui uma coleção de relógios que surpreende no valor. Ele detém peças de grandes marcas, como IWC Schaffhausen, Richard Mille, Patek Philippe e TAG Heuer. Os objetos são avaliados em R$ 36 mil até R$ 3,4 milhões.

O objeto mais caro da coleção do piloto britânico é um Richard Mille RM 07-02 Automatic Tourbillon. A peça é avaliada em R$ 3,4 milhões e contém detalhes em ouro e diamante. A marca de grife francesa é uma das referências no quesito luxo em relógios.

continua após a publicidade

Relógio mais caro da coleção de Lewis Hamilton, avaliado em R$ 3,4 milhões (Foto: Reprodução)

Lewis Hamilton com o relógio mais caro da própria coleção (Foto: Divulgação/Ferrari)

➡️ Bortoleto assume erro após rodar na primeira volta do GP da China: ‘Fui para o lado sujo’

Lewis Hamilton na China

O piloto britânico teve um final de semana de altos e baixos no Grande Prêmio da China. No último sábado (22) ele conquistou a vitória na corrida sprint da etapa do circuito mundial da Fórmula 1, o primeiro triunfo pela Ferrari. Contudo, o sucesso não se estendeu para a corrida principal.

Neste domingo (23), Hamilton conseguiu terminar a prova na 6ª colocação, porém ao final da corrida, ele foi penalizado por desgaste excessivo da prancha em baixo do carro. Como resultado, o heptacampeão do mundo foi desclassificado da etapa.