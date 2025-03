Depois de ter de lidar com muitas críticas após o GP da Austrália, Lewis Hamilton pôde enfim responder à altura ao vencer a corrida sprint da China, realizada neste sábado (22). Com uma pilotagem segura e controle do desgaste de pneus, ele bateu Max Verstappen e Oscar Piastri e disse que muitos subestimaram o desafio que é estar em uma nova equipe na Fórmula 1.

continua após a publicidade

Na Austrália, Hamilton sofreu principalmente para se entender com o carro e também com as instruções do engenheiro Riccardo Adami. Já em Xangai, desde a sexta-feira, o heptacampeão demonstrou progresso e bateu consistentemente o companheiro de equipe, Charles Leclerc.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Acordei me sentindo ótimo hoje. A primeira corrida [na Austrália] foi difícil. Realmente acho que muitas pessoas subestimaram a subida íngreme que é entrar em uma nova equipe, passar pela aclimatação, entender e se comunicar — todos os tipos de coisas — acrescentou.

continua após a publicidade

— A quantidade de críticos e pessoas que ouvi tagarelando o tempo todo, claramente não entendendo, talvez porque nunca tiveram essa experiência ou não sabiam. Foi ótimo chegar aqui e me sentir mais confortável no carro, porque, em Melbourne, não me senti muito bem — completou.

➡️ GP da China: Hamilton conquista corrida sprint; Bortoleto é 18º

— Desde a primeira volta, neste fim de semana, estivemos no controle — frisou Hamilton, que passou pela classificação sprint sem erros, ao contrário, por exemplo, dos pilotos da McLaren, que perderam a chance de uma dobradinha no grid.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton no Circuito Internacional de Xangai, na China (Foto: JADE GAO / AFP)

➡️ ‘É um pouco de Senna na Ferrari’: Entenda conexão entre Lewis Hamilton e o tricampeão mundial

— Roma não foi construída em um dia. Um passo de cada vez. Não vamos nos precipitar. Temos de continuar nos esforçando, temos de ser diligentes, manter o foco e a calma. É um longo, longo caminho. É uma maratona, não uma corrida sprint — salientou

— Os engenheiros e mecânicos fizeram um ótimo trabalho para ajustar o carro e me senti muito bem. É difícil cuidar dos pneus, mas todos estavam com dificuldades — encerrou Hamilton.

A Fórmula 1 realiza o GP da China, em Xangai, entre os dias 21 e 23 de março, a primeira etapa da temporada 2025 com a corrida sprint. No domingo (23), os pilotos disputam o GP da China às 4h.