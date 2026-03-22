Diante do Cruzeiro, Santos busca primeira vitória fora de casa no Brasileirão; veja escalação

O Santos encara o Cruzeiro na tarde deste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O duelo será a estreia do técnico Cuca no comando do Peixe. Ele foi apresentado na última sexta-feira (20) e iniciou a quarta passagem como comandante do time da Baixada Santista.

Na primeira escalação de Cuca, a principal novidade será a estreia do zagueiro Lucas Veríssimo ao lado de Luan Peres, com quem atuou na última passagem pelo Peixe.

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No meio campo, a outra novidade é a presença do Menino da Vila Gustavo Henrique jogando ao lado de Oliva e Barreal.

O Peixe vai a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique, Barreal; Gabriel Menino, Moisés e Rony.

O meio-campista Gabriel Bontempo, em processo de recuperação de uma contratura lombar, foi relacionado e começa no banco.

O camisa 10 Neymar será desfalque e seguirá realizando controle de carga. A comissão técnica entende que o jogador corre risco de lesão caso seja submetido a uma sequência intensa de partidas em curto intervalo de tempo.

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Lautaro Díaz e Gabriel Barbosa, que pertencem à Raposa e estão emprestados ao Peixe, também serão baixas na partida. Miguelito está com a Seleção da Bolívia disputando a repescagem para a Copa do Mundo.

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Cuca reencontra Lucas Veríssimo no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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