Por onde anda Roberto Brum, ex-volante de Fluminense e Santos?

Roberto Brum Vallado construiu uma trajetória marcada pela regularidade, disciplina tática e passagens relevantes por clubes tradicionais do futebol brasileiro. Revelado pelo Fluminense, o volante ganhou notoriedade no início dos anos 2000, passou pelo futebol europeu e integrou o elenco campeão do Santos em uma das fases mais vencedoras da história recente do clube. O Lance! conta por onde anda Roberto Brum.

Embora nunca tenha sido um jogador midiático, Brum foi um típico atleta de confiança de treinadores, cumprindo funções táticas essenciais e mantendo longevidade profissional em diferentes contextos — inclusive fora do país. Após a aposentadoria, no entanto, sua vida tomou um rumo completamente diferente do futebol profissional.

Das feiras de São Gonçalo ao profissionalismo no Fluminense

Natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Roberto Brum teve uma infância simples e chegou a ajudar o pai trabalhando em feira livre antes de se dedicar integralmente ao futebol. Ingressou nas categorias de base do Fluminense ainda adolescente e fez sua estreia como profissional em 1998, já aos 20 anos.

No Tricolor, viveu um período intenso de reconstrução do clube, participando das campanhas que levaram o Fluminense da Série C de volta à elite do futebol brasileiro. Entre 1998 e 2002, disputou mais de 100 partidas, conquistando títulos importantes como a Série C do Campeonato Brasileiro (1999) e o Campeonato Carioca de 2002.

Foi nesse período que Brum se consolidou como volante de marcação, com bom posicionamento e leitura de jogo, características que definiriam sua carreira.

Experiência europeia e amadurecimento profissional

Após deixar o Fluminense, Brum defendeu o Coritiba, onde manteve regularidade e conquistou dois títulos do Campeonato Paranaense. Em 2004, iniciou sua trajetória no futebol europeu, sendo contratado pela Académica de Coimbra.

Em Portugal, atuou também pelo Sporting Braga, acumulando experiência em competições nacionais e internacionais. O período europeu representou o auge físico e tático do volante, que se manteve como peça funcional em elencos competitivos, mesmo sem protagonismo ofensivo.

O retorno ao Brasil e o auge de Brum no Santos

Em 2008, Roberto Brum retornou ao Brasil para defender o Santos, então em processo de reformulação. No clube, integrou um elenco que misturava jovens promessas e jogadores experientes, sendo presença constante no meio-campo.

Em 2010, fez parte do grupo campeão do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, título que recolocou o Santos no cenário continental e abriu caminho para a geração que viria a brilhar nos anos seguintes. Brum disputou cerca de 85 partidas pelo clube e encerrou sua passagem em 2011.

Mesmo após deixar o Santos, voltou a atuar brevemente no exterior, pelo Alki Larnaca, antes de encerrar a carreira como jogador.

Os últimos anos no futebol e a transição de carreira

Nos anos finais, Brum defendeu o São Gonçalo EC, clube de sua cidade natal, acumulando funções dentro e fora de campo. Também iniciou uma breve carreira como treinador, passando por projetos como o Profute e atuando interinamente no próprio São Gonçalo.

A partir de 2016, afastou-se definitivamente do futebol profissional, encerrando uma carreira de quase duas décadas.

Clubes de Roberto Brum na carreira

Fluminense (1998–2002)

(1998–2002) Coritiba (2002–2004)

(2002–2004) Académica de Coimbra (2004–2007)

(2004–2007) Sporting Braga (2007–2008)

(2007–2008) Santos (2008–2010)

(2008–2010) Figueirense (empréstimo) (2009)

(empréstimo) (2009) Alki Larnaca (2011–2012)

(2011–2012) São Gonçalo EC (2012–2015)

Por onde anda Roberto Brum hoje?

Após pendurar as chuteiras, Roberto Brum passou por uma transformação pessoal profunda. Tornou-se pastor evangélico, liderando a igreja "O Senhor Está Aqui", com atuação em Niterói (RJ). Paralelamente, assumiu funções no setor educacional, tornando-se diretor de uma unidade do Colégio Objetivo em Camboinhas.

Atualmente, participa de projetos sociais ligados ao esporte, mantém escolinhas de futebol e concede entrevistas em que relaciona fé, disciplina esportiva e formação humana. Distante do futebol profissional, Roberto Brum construiu uma nova identidade pública, onde o ex-volante dá lugar ao líder religioso e educador — sem romper totalmente os laços com o esporte que marcou sua vida.