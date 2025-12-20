Lesão de jogador do Vasco vira assunto antes da final da Copa do Brasil: 'Que pena'
Jogador se machucou ainda no primeiro jogo das finais
O meia Matheus Carvalho sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ainda no aquecimento do jogo de ida das finais da Copa do Brasil, e vai desfalcar o Vasco na grande decisão contra o Corinthians, neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Após a notícia, os torcedores lamentaram a ausência do jogador nas redes sociais.
Enquanto realizava o aquecimento na Neo Química Arena, o jovem volante foi disputar uma bola com um de seus companheiros e acabou se lesionando sozinho durante o aquecimento. Se contorcendo de dor, a reação de Matheus Carvalho chamou atenção dos torcedores.
Com a confirmação da lesão no joelho esquerdo, os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Preocupado com a saúde do atleta, os internautas enviaram diversas mensagens de apoio e desejaram uma pronta recuperação ao jogador. Confira abaixo.
Sem conquistar um título nacional há 14 anos, o Vasco conta com o apoio de sua torcida na grande final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, neste domingo (21), às 18h (de Brasília). Com os ingressos esgotados para a decisão, a expectativa é de 70 mil torcedores no Maracanã.
Vasco e Corinthians decidem título da Copa do Brasil
Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel para levar vantagem para o jogo de volta no Maracanã e viu Fernando Diniz se sobressair em relação a Dorival Júnior nos primeiros 90 minutos da decisão.
As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.
