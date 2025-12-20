Campeão da Copa do Brasil, Fellipe Bastos aponta diferença da torcida do Vasco

Após o empate sem gols no primeiro jogo das finais da Copa do Brasil, Vasco e Corinthians decidem o título neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Campeão em 2011 com o clube de São Januário, o ex-jogador e atual comentarista Fellipe Bastos falou com exclusividade com o Lance! e explicou o que esse bicampeonato pode representar para o torcedor vascaíno. Confira abaixo.

- O título representa muito coisa para o vascaíno, que quer voltar a ser feliz. Quando eu falei lá depois do 6 a 0, que o Vasco voltou a ser feliz, que poderia voltar a ser campeão e no domingo pode acontecer isso. Nada nem ninguém vai tirar o orgulho de ser vascaíno, é muito importante que o torcedor que vá ao jogo no domingo, vá de coração aberto para viver grandes emoções e no final voltar a ser gigante - disse Fellipe Bastos.

Segundo ele, a torcida do Vasco merece viver a emoção de voltar a ganhar um título nacional para resgatar esse sentimento, após tantos anos complicados. Na visão de Fellipe Bastos, a principal diferença dos torcedores vascaínos para os demais é acreditar o tempo inteiro.

- A diferença da torcida do Vasco para as demais é acreditar, saber sofrer, é resiliência. O torcedor do Vasco nos últimos anos, principalmente nesses últimos 14 sem ganhar a Copa do Brasil, que viu o time cair quatro vezes, disputar a segunda divisão cinco vezes, precisa viver momentos melhores e esse título é importante para resgatar esse sentimento. Para o torcedor que lá atrás viveu momentos felizes, voltar a viver isso novamente - comentou o ex-jogador.

Vasco presenteia todos os funcionários antes da final da Copa do Brasil

Texto por: Pedro Werneck

O Vasco presenteou todos os funcionários da SAF e do clube associativo com uma camisa oficial e um ingresso para assistir ao jogo de volta da final da Copa do Brasil no Maracanã, no domingo (21), às 18h (de Brasília). A ação busca valorizar o esforço diário dos colaboradores cruz-maltinos.

Em entrevista ao "ge", o historiador e coordenador do Centro de Memória do Vasco da Gama, Walmer Peres, celebrou o reconhecimento.

— Todo esforço e dedicação merecem ser valorizados, inclusive, os das funcionárias e dos funcionários do Vasco. Estamos aqui no dia a dia do clube, trabalhando muito, comemorando e sofrendo com o desempenho do Gigante da Colina. A atitude da atual diretoria é histórica e uma real demonstração da valorização do seu quadro de funcionários. É um tanto clichê, mas, de fato, ações falam mais que palavras — afirmou.

Com apoio dos colaboradores, o Cruz-Maltino busca conquistar a Copa do Brasil diante de sua torcida. Na partida de ida, disputada na quarta-feira (17), 0 a 0 com o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo. A delegação vascaína retornou para o Rio de Janeiro na quinta, com treinos marcados para esta sexta e a manhã de sábado.

O Vasco precisa de uma vitória por qualquer placar no jogo de volta para ser campeão. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis. Além do troféu, a conquista vale vaga na próxima edição da Libertadores e uma premiação expressiva de R$ 77 milhões. O time perdedor disputará a Copa Sul-Americana e receberá R$ 33 milhões de bonificação.

Vasco e Corinthians decidem o título da Copa do Brasil (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress) <br>



