Vasco x Corinthians: vidente crava campeão da Copa do Brasil 2025

Vasco e Corinthians vão se enfrentar, no próximo domingo (21), pelo jogo de volta da grande final da Copa do Brasil. Um vidente apontou quem será o campeão no Maracanã. No primeiro duelo, as equipes empataram por 0 a 0.

A previsão do vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou que o Vasco será campeão em cima do Corinthians jogando em casa. O título representaria a segunda Copa do Brasil do Cruz-Maltino, que levou pela primeira vez em 2011.

De acordo com Luiz, o Vasco dominará as ações, e o Corinthians representará grande resistência ao jogo do time comandado por Fernando Diniz. O Timão vai ameaçar constantemente o gol de Léo Jardim com contra-ataques, mas não será suficiente para ser campeão.

Apesar do jogo extremamente equilibrado, as cartas mostraram que o Vasco leva uma vantagem em relação ao Corinthians: a juventude. O time carioca poderá contar com o brilho de uma atuação individual para sair com o título.

O desenho do jogo ficou claro para o vidente: um Vasco dominante, e um Corinthians resistente. De acordo com a leitura, a ousadia cruz-maltina prevalecerá e mais de 60 mil vascaínos farão a festa no Maracanã.

Memphis Depay carrega a bola em Corinthians x Vasco (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Vasco e Corinthians fizeram jogo morno na Neo Química

Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel para levar vantagem para o jogo de volta no Maracanã e viu Fernando Diniz se sobressair em relação a Dorival Júnior nos primeiros 90 minutos da decisão.

O Corinthians não conseguiu furar a marcação do Vasco e criou poucas oportunidades no ataque. Foi a equipe carioca que teve mais chances, terminando a partida com 12 finalizações contra oito dos mandantes.

Neste domingo (21), as duas equipes voltam a campo para decidir quem sairá com o título da Copa do Brasil. Além da premiação e de mais uma taça na sala de troféus, o campeão ainda garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026.