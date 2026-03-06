Torcida do Flamengo manda recado a Leonardo Jardim após apresentação

Após demissão de Filipe Luís, Leonardo Jardim foi anunciado como novo treinador do Flamengo. Nesta quinta-feira (5), inclusive, o português foi apresentado oficialmente à imprensa e aos torcedores. Depois da sua chegada, rubro-negros mandaram recados ao técnico nas redes sociais.

Ex-Cruzeiro, o treinador português, que estava livre no mercado, chega para ocupar a vaga de Filipe Luís, demitido mesmo após a vitória por 8 a 0 contra o Madureira. O contrato de Leonardo Jardim com o Flamengo é válido até o final de 2027.

Nas redes sociais, muitos flamenguistas ainda ficaram na bronca pela saída do ídolo Filipe Luís. Ainda assim, torcedores do Flamengo desejaram boas vindas a Leonardo Jardim, que agora vai comandar o Rubro-Negro em busca dos títulos em 2026. Veja abaixo:

Leonardo Jardim em entrevista de apresentação no Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Veja recados ao treinador

Conheça Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo

Leonardo Jardim nasceu em Barcelona, na Venezuela, tem pais portugueses e foi criado na Ilha da Madeira. Sem ter conseguido virar um jogador profissional, começou sua carreira como treinador cedo, aos 27 anos, e consolidou uma reputação de "construtor de times", com foco na valorização de jovens talentos e na solidez tática.

Entre os principais nomes que ajudou a revelar está o do astro francês Mbappé, hoje no Real Madrid. Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, lançou o craque quando este tinha apenas 16 anos. Kylian Mbappé foi, então, um dos principais nomes do Monaco, que conquistaria a Ligue 1 (o campeonato francês) de 2016/2017.

O último trabalho de Leonardo Jardim antes do Flamengo foi no Brasil, onde dirigiu o Cruzeiro, em 2025. Sua saída do clube mineiro, no fim do ano passado, foi considerada surpreendente, com o técnico alegando a necessidade de descanso. Apesar de não ter conquistado títulos, terminou o Brasileirão em terceiro lugar e caiu na semifinal da Copa do Brasil.

No Mineiro, o português dirigiu a equipe por apenas três jogos, tendo estreado no cargo no último jogo da primeira fase. Depois, viu seu time ser eliminado nas semifinais pelo América-MG, nos pênaltis, após dois empates. Na Sul-Americana, a Raposa caiu na primeira fase.

