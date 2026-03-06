Torcedores do Flamengo reagem à possível saída de José Boto: 'Chutando a porta'

A posição de José Boto como diretor de futebol do Flamengo passou a ser questionada internamente após o desgaste gerado junto ao elenco e aos funcionários do clube devido a tão criticada demissão de Filipe Luís. Nomes de possíveis substitutos já foram sondados por Bap que cogita uma mudança drástica no departamento. Um deles é Edu Gaspar, que está de saída do Nottingham Forest, da Inglaterra.

Futuro de José Boto no Flamengo é incerto

✍️Texto de Lucas Bayer, setorista do Flamengo no Lance!

O futuro de José Boto no Flamengo está em jogo. Após a demissão de Filipe Luís, que não resistiu a dois vice-campeonatos nos primeiros meses de 2026, o cargo do diretor de futebol do clube carioca passou a ser questionado internamente. Nomes de possíveis substitutos já foram sondados por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que cogita uma mudança drástica no departamento.

O presidente do CR Flamengo está incomodado com o desgaste de Boto junto ao elenco e aos funcionários do clube. Além das críticas ao trabalho do diretor de futebol, algumas atitudes do dirigente também são questionadas. A informação foi divulgada pela "ESPN".

A demissão de Filipe Luís se tornou mais um fator que aumenta a pressão sobre o trabalho de Boto. Afinal, a forma como o elenco rubro-negro reagiu à decisão da diretoria deixou claro um certo descontentamento. Nesta quinta-feira, na apresentação de Leonardo Jardim, José Boto esteve ao lado do treinador e abriu a coletiva de imprensa. O diretor explicou a decisão do clube de encerrar o trabalho da comissão técnica.