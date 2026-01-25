De baixo das traves, Samuel Lino não conseguiu aproveitar a chance de abrir o placar do primeiro Fluminense x Flamengo do ano. Nas redes sociais, o lance viralizou rapidamente, enquanto os torcedores do Fla lamentaram a chance desperdiçada. Veja;

Samuel Lino deixou a base do Flamengo muito jovem, em busca de espaço no futebol europeu. Passou por Portugal, viveu experiências na Juventus, no Valencia e, depois, no Atlético de Madrid. Tudo isso antes de retornar ao clube onde deu seus primeiros passos e que sempre ocupou um lugar especial em sua história.

Samuel Lino é titular em Fluminense x Flamengo

Em 2025, Samuel Lino foi muito criticado pela torcida do Flamengo em função de atuações abaixo do esperado, especialmente quando comparado ao valor que foi investido pelo clube para tê-lo no elenco. Contratado por mais de 140 milhões de reais, um dos maiores valores da história rubro-negra.

Contra o Fluminense, Samuel Lino foi escolhido por Filipe Luís para começar entre os titulares do Flamengo. O objetivo é buscar mais três pontos para subir na classificação e se afastar da zona de playoff contra o rebaixamento. Confira a escalação;

➡️ Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

Samuel Lino inicia Fluminese x Flamengo como titular

Com desempenho ruim da equipe sub-20, Fla enfrenta dificuldades no Carioca

O começo do Flamengo no estadual não foi como o imaginado pela diretoria e comissão técnica. A ideia de utilizar os jogadores do time sub-20 não deu certo. Afinal, nos três primeiros jogos, a equipe sofreu duas derrotas e um empate. Assim, foi necessário recalcular a rota, o que resultou na estreia antecipada do time principal (seria apenas na primeira rodada do Brasileirão).

Com a "cavalaria", o Rubro-Negro bateu o Vasco por 1 a 0, com gol de Carrascal. O planejamento prevê, neste momento, a sequência dos titulares. O que não impede, entretanto, o treinador de trocar peças.