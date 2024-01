Faltando menos de um ano para a disputa da Copa do Mundo, a torcida brasileira vivia a expectativa por ver nos campos da França uma dupla de ataque formada por Ronaldo e Romário. O Fenômeno vivia seu auge no futebol europeu, vestindo a camisa do Barcelona (Espanha), e o Baixinho já estava consagrado pela conquista do Mundial de 1994. Com esta dupla, o Brasil conquistou a Copa América e a Copa das Confederações de 1997.