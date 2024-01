Ele tinha uma capacidade de fazer as coisas, fazer um bem pro futebol... inigualável. Se nós voltarmos para a Copa de 58, o Zagallo era um ponta esquerda, ele sabia driblar, sabia fazer gols e fez um belíssimo gol na final contra a Suécia. Mas ali em campo ele criou um novo desenho para o futebol mundial: o formiguinha. Ele fazia o papel de atacante, mas preenchia o meio-campo. Isso mudou a história do futebol a ponto do Guardiola, o técnico do momento, já ter dito mais de uma vez: 'meu avô e meu pai falavam como o Zagallo fazia a seleção brasileira jogar. Meu futebol é inspirado naquilo que o Zagallo criou no futebol.

— Disse Galvão Bueno.