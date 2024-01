- Uma notícia muito triste, devastadora. Zagallo era meu melhor amigo no futebol, meu mestre. O cara me ajudou, me protegeu, me ensinou tudo que eu aprendi no futebol. Um privilegio meu tê-lo ao meu lado por tantos anos. Não foi só em 1994. Comecei em 1970 com o Zagallo. Fomos amigos, companheiros e profissionais ao longo de 52 anos. Agradeço a Deus a oportunidade que tive de aprender com uma pessoa generosa como ele - disse, Parreira.