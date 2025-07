Rizek dá veredito sobre polêmica em Corinthians x Palmeiras: ‘Não foi’

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante o confronto, o Alviverde teve um gol anulado por impedimento, com a linha traçada pelo VAR de forma polêmica. Em suas redes sociais, André Rizek analisou o lance.

- Tô ouvindo um monte de reclamação que a linha foi traçada no braço do jogador do Palmeiras. Não foi. Ela passa pelo braço. Mas o ponto de referência é claramente aqui na imagem a cabeçado Gustavo Gómez. Bom dia - disse Rizek.

A polêmica aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcava 36 minutos, quando Maurício balançou as redes para o Palmeiras. Contudo, a arbitragem flagrou um impedimento no início da jogada através do VAR, que teve origem em uma falta.

O impedimento marcado em campo, foi observado pela tecnologia, mas a linha do impedimento é traçada de forma manual, pelos árbitros da cabine do VAR. Assim, os comunicadores cobraram a CBF pela implementação do impedimento semiautomático, que já está presente em outras ligas importantes do futebol internacional.

Corinthians x Palmeiras

Em campo, a equipe de Dorival Júnior conquistou uma boa vantagem para a partida de volta do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Memphis Depay foi decisivo ao marcar o único gol do primeiro derby paulista da fase eliminatória.

O gol do holandês aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, o Palmeiras flertou com o empate, quando Maurício balançou as redes da Neo Química Arena. Contudo, a arbitragem flagrou um impedimento no início da jogada.

Com o resultado na Neo Química Arena, o Corinthians joga pelo empate no segundo confronto do clássico paulista. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A equipe de Abel Ferreira precisa de uma vitória para ter chances de classificação.

