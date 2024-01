O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou, neste sábado (6), luto oficial de três dias no Brasil por causa da morte do ex-jogador e ex-técnico Mário Jorge Lobo Zagallo.



- Em memória do eterno Mário Jorge Lobo Zagallo, está decretado luto oficial de 3 dias no país - postou o presidente no "X", ex-Twitter.