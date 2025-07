Áudio do VAR em Corinthians x Palmeiras é divulgado pela CBF e repercute: ‘Bizarro’

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante o confronto, dois lances com intervenção do VAR ganharam grande repercussão: pênalti em Memphis e o gol anulado de Maurício. A CBF divulgou os áudios da comunicação dos árbitros nas jogadas.

Impedimento de Gustavo Gómez

"Decisão do campo: gol. Vamos ao momento do contato com a bola. Vamos traçar a linha. É o jogador 14. Subiu até o ombro. Agora o atacante, é a cabeça dele, triangula aí. Pode subir. Ok, segue a jogada. Preciso confirmar o frame. Vamos ver se o jogador interfere. Ok, interfere no jogo. Revisão factual: o jogador do Palmeiras, Gustavo Gómez, está em posição de impedimento e interfere diretamente no jogo."

Pênalti em Memphis

Bráulio da Silva Machado no VAR:

"No momento do chute tem uma ação de bloqueio. Situação para mim é: o atacante chuta a bola, o defensor tem ação de bloqueio… Vamos frame a frame para ver o ponto de contato, vamos ver quem joga a bola, a bola ainda está em disputa; Vou recomendar revisão por possível pênalti, o defensor em ação de bloqueio atinge com a sola antes de o atacante chutar a bola. Vamos te mostrar o ponto de contato da sola do defensor na canela do atacante quando ele vai realizar o chute."

Wilton Pereira Sampaio no campo:

"Memphis chuta e ele mete a trava na canela dele. Eu vou voltar, para mim é temerário. Vou voltar com tiro penal e amarelo ao defensor."

Web reage à áudios do VAR em Corinthians x Palmeiras

Com o resultado na Neo Química Arena, o Corinthians joga pelo empate no segundo confronto do clássico paulista. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A equipe de Abel Ferreira precisa de uma vitória para ter chances de classificação.