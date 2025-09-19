Leitura labial revela revolta de jogadores do Flamengo com árbitro: ‘Não sabe’

A vitória do Flamengo sobre o Estudiantes, na última quinta-feira (18), dentro do Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores, foi marcada por polêmicas de arbitragem. No dia seguinte ao confronto, o dublador Velloso expôs alguns diálogos de revolta dos jogadores do Rubro-Negro com o árbitro Andrés Rojas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em diversos momentos do confronto contra a equipe argentina, jogadores do Flamengo reclamaram acintosamente com a arbitragem. Em um vídeo de pouco mais de um minuto, o dublador revelou diálogos de Gonzalo Plata, Samuel Lino, De la Cruz e Bruno Henrique.

O primeiro embate, que aparece no registro do profissional, foi com o camisa 16. O atacante reclamou com o árbitro sobre um cartão amarelo: "Que passa? A falta lá no Pedro também, pô. Eles seguram a gente".

continua após a publicidade

Em um outro momento, De la Cruz também reclamou: "O que está acontecendo?". O momento mais polêmico foi referente a expulsão de Gonzalo Plata. Na ocasião, o atacante e Bruno Henrique foram os que mais reclamaram com Andrés Rojas. Veja os momentos abaixo:

Como foi Flamengo x Estudiantes?

O Flamengo fez um primeiro tempo de almanaque. Antes mesmo dos argentinos se ambientarem no Maracanã, o time de Filipe Luís abriu o placar. Aos 15 segundos de jogo, Pedro recebeu passe de Samuel Lino, em jogada que começou com Arrascaeta, e estufou a rede de Muslera. Esse foi o 150° gol do camisa 9 pelo Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista vê erro de arbitragem em Flamengo x Estudiantes: ‘Lance clássico’

Ditando o ritmo, a equipe de Filipe Luís chegou ao segundo aos sete minutos, com Varela. O lateral uruguaio, de volta após se recuperar de um quadro de pubalgia, acertou um chutaço, sem chance para o goleiro adversário, após cruzamento de Ayrton Lucas. Posteriormente, o time carioca teve, pelo menos, três chances claras de aumentar o marcador. Ou seja, o 2 a 0 ficou barato no primeiro tempo, que contou com grande superioridade técnica rubro-negra.

O Flamengo voltou do intervalo dominando as ações da partida, mas exagerou no preciosismo, fazendo com que desperdiçasse grandes chances de perigo. Diante deste cenário, o Estudiantes cresceu na partida, fazendo com que os rubro-negros recuassem. Assim, a equipe carioca optou por utilizar as jogadas de contra-ataque.

Com o decorrer da segunda etapa, o técnico Filipe Luís mexeu na equipe, colocando Bruno Henrique e Luiz Araújo, para oxigenar o time. Já na reta final da partida, Plata foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O jogo esquentou nos minutos finais, com discussões e empurrões entre os jogadores. Nos acréscimos, Carillo descontou para o Estudiantes.

Ainda durante a partida, jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo reclamaram da arbitragem colombiana no Maracanã. Após a partida, José Boto, diretor de futebol rubro-negro, entrou no gramado e buscou explicações do árbitro Andrés Rojas.