Rivais do Flamengo se revoltam com anulação de expulsão de Plata: ‘Piada’

Em menos de 24 horas após o apito final da vitória do Flamengo sobre o Estudiantes por 2 a 1, na última quinta-feira (18), no Maracanã, pela Libertadores, a Conmebol decidiu anular a expulsão de Gonzalo Plata. O atacante do clube carioca recebeu um cartão vermelho controverso no confronto.

A polêmica aconteceu durante o segundo tempo da partida. O cronômetro marcava 36 minutos quando o jogador do Flamengo recebeu um segundo cartão amarelo por conta de uma disputa com Facundo Rodríguez.

A decisão do árbitro Andrés Rojas teve uma grande repercussão. Em campo, os jogadores do Rubro-Negro evidenciaram a revolta com a decisão. Além disso, o próprio clube se manifestou publicamente e oficialmente com tom de repúdio a advertência.

Horas depois do caso, a Conmebol oficializou a anulação da expulsão do atacante do Flamengo. A decisão da entidade revoltou os torcedores rivais do clube carioca. Veja a repercussão abaixo:

Divulgação da anulação

Em comunicado oficial enviado ao clube, a entidade informou que a alteração ocorreu após análise da Comissão de Arbitragem e da Unidade Disciplinar:

“De acordo com as informações prestadas pela Comissão de Arbitragem e após a devida análise, a Unidade Disciplinar confirma que as medidas disciplinares referentes ao jogador Gonzalo Jordy Plata Jiménez foram modificadas. Consequentemente, o atleta não está suspenso para a próxima partida oficial de seu clube na CONMEBOL Libertadores 2025”, dizia a nota.

Nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a CONMEBOL, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira (19), retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, recebido na partida contra o Estudiantes, realizada na última quinta-feira (18), pela CONMEBOL Libertadores. Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (25), na Argentina."